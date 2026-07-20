 సైలెంట్‌గానే.. చరిత్ర సృష్టించాడు! | Rodri Completes Rare Quadruple With World Cup Triumph | Sakshi
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సైలెంట్‌గానే.. చరిత్ర సృష్టించాడు!

Jul 20 2026 1:56 PM | Updated on Jul 20 2026 2:12 PM

Rodri Completes Rare Quadruple With World Cup Triumph

Photo Credit: FIFA

స్పెయిన్‌ ఫుట్‌బాల్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ రోడ్రి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ‘కంప్లీట్‌ ఫుట్‌బాల్‌’ వీరుల జాబితాలో 30 ఏళ్ల ఈ మిడ్‌ఫీల్డర్‌ చేరిపోయాడు. కాగా న్యూయార్క్‌ వేదికగా భారత కాలమానం ప్రకారం సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌-2026 ఫైనల్లో స్పెయిన్‌ అర్జెంటీనాపై 1-0 గోల్‌ తేడాతో గెలుపొందిన విషయం తెలిసిందే.

 చరిత్ర సృష్టించాడు!
ఈ క్రమంలో రోడ్రి ఖాతాలో తొలిసారి వరల్డ్‌కప్‌ టైటిల్‌ చేరింది. ఇంతకు ముందు అతడు UEFA చాంపియన్స్‌ లీగ్‌, బాలన్‌ డి ఓర్‌ అవార్డులు కూడా గెలిచాడు. ఫుట్‌బాల్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఈ మూడు అవార్డులను గెలిచిన పదకొండో ప్లేయర్‌గా రోడ్రి చరిత్రకెక్కాడు.

ఈ జాబితాలో సర్‌ బాబీ చార్ల్‌టన్‌, ఫ్రాంజ్‌ బెకెన్‌బ్యూయర్‌, గెడ్‌ ముల్లర్‌, పవోలో రోసి, జినెదైన్‌ జిదానే, రివాల్డో, రొనాల్డినో, కకా, లియోనల్‌ మెస్సీ, డెంబెలె రోడ్రి కంటే ముందు వరుసలో ఉన్నారు.

గోల్డెన్‌ బాల్‌
అదే విధంగా.. బాలన్‌ డి ఓర్‌, వరల్డ్‌కప్‌, చాంపియన్స్‌ లీగ్‌లతో పాటు గోల్డెన్‌ బాల్‌ గెలిచిన నాలుగో ఆటగాడిగానూ రోడ్రి నిలిచాడు. వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్లో రోడ్రి గోల్‌ కొట్టలేకపోవచ్చు. కానీ సహచరులు గోల్‌ కొట్టేలా అవకాశాలు కల్పించాడు. టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమంగా రాణించి జట్టు విజయంలో కీలకంగా మారాడు. దీంతో అతడిని గోల్డెన్‌ బాల్‌ వరించింది.

ఈ అవార్డు అందుకున్న తొలి స్పెయిన్‌ ఆటగాడు కూడా రోడ్రి కావడం విశేషం. కాగా 2015లో జాతీయ జట్టులోకి వచ్చిన రోడ్రి.. 2022లోనే తొలిసారి వరల్డ్‌కప్‌ ఆడాడు. ఇక ఈసారి ఏకంగా కెప్టెన్‌గా స్పెయిన్‌కు టైటిల్‌ అందించాడు. పోర్చుగల్‌ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో, అర్జెంటీనా లెజెండ్‌ లియోనల్‌ మెస్సి వంటి సారథులు ఎక్కువగా గోల్స్‌ చేస్తూ వార్తల్లో ఉంటారు.

 అత్యుత్తమ మిడ్‌ ఫీల్డర్‌
కానీ రోడ్రి ఆట మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ఆరు అడుగులకుపైగా ఎత్తు ఉండే అతడు.. తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొన్న సమయంలోనూ బంతిని పాస్‌ చేయడంలో దిట్ట. సహచరులు గోల్స్‌ కొట్టేలా అవకాశాలు సృష్టించే రోడ్రి ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ మిడ్‌ ఫీల్డర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందాడు. ఈసారి ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలో రోడ్రి ఏకంగా 790 పాస్‌లు అందించాడు. 

తద్వారా ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో అత్యధిక పాస్‌లు ఇచ్చిన ఆటగాడిగా తన పేరిట ఉన్న రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టాడు. అర్జెంటీనాతో ఫైనల్లో రోడ్రి 101 పాస్‌లు కంప్లీట్‌ చేయడం విశేషం. 

చదవండి: స్పెయిన్‌ 20.. అర్జెంటీనా0: తెర వెనుక హీరో అతడే!

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