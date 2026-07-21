 11 గంటలకు పార్లమెంట్‌.. నేడూ ఆదే తీరు? | Parliament LIVE Opposition seeks NEET discussion today | Sakshi
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11 గంటలకు పార్లమెంట్‌.. నేడూ ఆదే తీరు?

Jul 21 2026 10:00 AM | Updated on Jul 21 2026 10:27 AM

Parliament LIVE Opposition seeks NEET discussion today

న్యూఢిల్లీ: నిన్నటి (సోమవారం)వరుస వాయిదాల అనంతరం లోక్‌సభ, రాజ్యసభలు ఈరోజు (మంగళవారం) ఉదయం 11:00 గంటలకు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై నిన్న ప్రతిపక్షాలు సభలో నినాదాలు చేస్తూ నిరసనలు తెలిపాయి. పార్లమెంట్ వెలుపల వేలాది మంది నిరసనకారులు కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మార్చ్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నిరసనకారులను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు లాఠీఛార్జ్, బాష్పవాయువు ఉపయోగించారు. నేడూ అదే పరిస్థితులు కొనసాగేలా కనిపిస్తున్నాయి.

నిన్న (సోమవారం) సుప్రీంకోర్టు (న్యాయమూర్తుల సంఖ్య) సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తుల గరిష్ట సంఖ్యను 33 నుండి 37కి పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన ఆర్డినెన్స్ స్థానంలో ఈ బిల్లును లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అలాగే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో పాటు, ప్రాణాలు కోల్పోయిన 20 మందికి పైగా నీట్ అభ్యర్థుల కుటుంబాలకు రూ.1 కోటి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతూ కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డాతో ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. పార్లమెంట్‌లో ప్రతిపక్షాల నినాదాలు, హంగామా కొనసాగడంతో సభ పలుమార్లు వాయిదా పడింది. నిరసనకారులపై పోలీసుల వైఖరిని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. పలువురు ఎంపీలు కూడా ఈ నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.
 

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