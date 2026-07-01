 21 గంటల ప్రయత్నం వృథా.. బోరుబావి ఘటన విషాదాంతం! | Four Year Old Boy Dies After 21 Hour Borewell Rescue Operation In Haryana, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

21 గంటల ప్రయత్నం వృథా.. బోరుబావి ఘటన విషాదాంతం!

Jul 1 2026 8:18 AM | Updated on Jul 1 2026 8:31 AM

Four Year Old Boy Dies After 21 Hour Borewell Rescue Operation in Haryana

అంబాలా: హర్యానాలోని అంబాలా జిల్లా ధనౌరా గ్రామంలో మంగళవారం ఉదయం ఒక విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తన తండ్రి మంజిత్‌తో కలిసి పొలంలో ఉన్న తాతకు భోజనం అందించడానికి వెళ్లిన నాలుగేళ్ల బాలుడు నిర్వైర్ సింగ్, అక్కడ ప్రమాదవశాత్తూ తెరిచి ఉన్న 220 అడుగుల లోతైన బోరుబావిలో పడిపోయాడు. బాలుడు ఆ బావి వద్ద ఆడుకుంటూ లోపలికి తొంగి చూస్తున్న సమయంలో, చుట్టూ ఉన్న తడి మట్టి కూలిపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు గమనించి అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో మంగళవారం ఉదయం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభమైంది.
 

తొమ్మిది అంగుళాల వ్యాసం కలిగిన ఆ ఇరుకైన బోరుబావి నుండి బాలుడిని రక్షించడానికి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, భారత ఆర్మీ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. పలువురు అధికారులు, హర్యానా క్యాబినెట్ మంత్రి అనిల్ విజ్ కూడా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. సుమారు 21 గంటల పాటు రాత్రంతా శ్రమించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది, బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.40 గంటలకు బాలుడిని బయటకు తీశారు. వెంటనే అంబులెన్స్‌లో అంబాలా కాంటోన్మెంట్‌లోని సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అప్పటికే బాలుడు మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.

ఈ ప్రమాదంపై స్పందించిన డిప్యూటీ కమిషనర్ అజయ్ సింగ్ తోమర్, బోర్‌బావిని మూసివేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు. ఇలాంటి  ప్రమాదాలను నివారించడానికి రైతులు తమ పొలాల్లో ఉపయోగించని లేదా వదిలివేసిన బోరుబావులను సీల్ చేయాలని ఆయన  ఆదేశించారు.

ఇది కూడా చదవండి: రాజస్థాన్‌: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఏడుగురు సజీవ దహనం

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

photo 3

‘హ్యాంగ్‌మ్యాన్’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఆల్ఫా’ మూవీ ప్రమోషన్‌లో సందడి చేసిన అలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 5

గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Shyamala And Nagamalleswari Comments On Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

మేకప్ మంత్రి అని అన్నది మీ టీడీపీనే.. అనితను చెడుగుడు ఆడుకున్న శ్యామల, నాగమల్లీశ్వరి
TDP MLA Bonda Uma Shocking Comments On Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై బోండా ఉమా షాకింగ్ కామెంట్స్!
Hyderabad Journalist K Venkatrami Reddy Arrest 3
Video_icon

భార్యను నెట్టేసి.. జర్నలిస్ట్ KVR అరెస్ట్
YS Jagan Mohan Reddy Key Press Meet Today 4
Video_icon

నేడు వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రెస్ మీట్

Advocate Rajini Satirical Comments On Vangalapudi Anitha 5
Video_icon

ఆ తల్లి బూడిద అడిగితే ఇవ్వరు కానీ... మేకప్ కోసం రాద్ధాంతం చేసున్నావ్
Advertisement
 