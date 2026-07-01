 రాజస్థాన్‌: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఏడుగురు సజీవ దహనం | 7 Killed Over 15 Injured as Bus Catches Fire on Delhi-Mumbai Expressway in Rajasthan | Sakshi
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రాజస్థాన్‌: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఏడుగురు సజీవ దహనం

Jul 1 2026 7:20 AM | Updated on Jul 1 2026 7:27 AM

7 Killed Over 15 Injured as Bus Catches Fire on Delhi-Mumbai Expressway in Rajasthan

దౌసా: రాజస్థాన్‌లోని దౌసా జిల్లా పరిధిలో గల ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై బుధవారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. హరిద్వార్ నుండి ఇండోర్ వైపు ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ లగ్జరీ స్లీపర్ బస్సు, కొల్వా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక విశ్రాంతి స్థలం (రెస్ట్ ఏరియా) సమీపంలో ముందు వెళ్తున్న ఒక భారీ ట్రక్కును బలంగా ఢీకొంది. దీంతో బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్సు వెనుక భాగంలో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగి, వాహనం మొత్తం వేగంగా వ్యాపించాయి. ఈ అత్యంత విషాదకరమైన ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఏడుగురు ప్రయాణికులు మంటల్లో చిక్కుకుని సజీవ దహనమవగా, మరో 15 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో మొత్తం 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

 


తెల్లవారుజామున సుమారు 2 నుండి 3 గంటల మధ్య సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రయాణికులందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. ప్రమాద తీవ్రత కారణంగా అప్పర్ బెర్త్‌లలో పడుకున్న వారు కిందపడిపోవడంతో మహిళలు, పిల్లలతో సహా పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కొందరు ప్రయాణికులు మంటలు వ్యాపించక ముందే కిటికీలు పగలగొట్టుకుని ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు. ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే దౌసా జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ యోగేంద్ర ఫౌజ్‌దార్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పోలీసు బలగాలు, అగ్నిమాపక శకటాలు, అంబులెన్స్‌లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు బస్సు శిథిలాల నుండి క్షతగాత్రులను  బయటకు తీసి, చికిత్స కోసం దౌసా జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఇతర ఆస్పత్రులకు రిఫర్ చేశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయగా, పోలీసులు ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

 

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