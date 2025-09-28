 కాంకేర్‌ జిల్లాలో ఎన్‌కౌంటర్‌ | Encounter in Kanker district | Sakshi
కాంకేర్‌ జిల్లాలో ఎన్‌కౌంటర్‌

Sep 28 2025 2:47 PM

Encounter in Kanker district

ఛత్తీస్‌గఢ్‌: కాంకేర్‌ జిల్లాలో ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగింది.ఆదివారం భద్రతగా బలగాలకు, మావోయిస్టులకు ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు దుర్మరణం చెందారు. భద్రతా బలగాలు,మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. 

