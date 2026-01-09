 వివాదాస్పద ప్రశ్న పత్రం | Chhattisgarh school exam question about dog name has Ram, objections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వివాదాస్పద ప్రశ్న పత్రం

Jan 9 2026 6:19 AM | Updated on Jan 9 2026 6:19 AM

Chhattisgarh school exam question about dog name has Ram, objections

మహాసముంద్‌ (ఛత్తీస్‌గఢ్‌): ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నిర్వహించిన నాలుగో తరగతి ఆంగ్ల పరీక్ష పత్రం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో వివాదాస్పదమైంది. ఒక ప్రశ్నలో ‘కుక్క పేరు’గా దైవనామమైన ‘రామ్‌’ను ఆప్షన్‌గా ఇవ్వడంపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బుధవారం జరిగిన అర్ధవార్షిక పరీక్షలో ఒక ‘మలి్టపుల్‌ ఛాయిస్‌’ప్రశ్నను ఇలా ఇచ్చారు.. ‘మోనా పెంచుకునే కుక్క పేరు ఏమిటి?.. ఆప్షన్లు: (ఎ) బాల, (బి) షేరు, (సి) ఎవరూ కాదు, (డి) రామ్‌’. 

 వీహెచ్‌పీ, బజరంగ్‌ దళ్‌ నిరసన కుక్క పేరుగా భగవంతుడి పేరును వాడటం మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బ తీయడమేనని విశ్వహిందూ పరిషత్, బజరంగ్‌ దళ్‌ వంటి సంస్థలు ఆందోళనకు దిగాయి. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశాయి. వివాదం ముదరడంతో.. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి విజయ్‌ కుమార్‌ స్పందిస్తూ.. తాము పంపిన ఒరిజినల్‌ పేపర్‌ కాకుండా, ప్రింటింగ్‌ సమయంలో వేరే పేపర్‌ వచ్చిందని వివరించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆ ఆప్షన్‌ను తొలగించి కొత్తది చేర్చామన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'అనగనగా ఒక రాజు'లో మీనాక్షి చౌదరి.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు
photo 2

'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న బ్రహ్మానందం, మంగ్లీ (ఫోటోలు)
photo 4

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Telangana Govt Gives Permission For The Raja Saab Movie Ticket Price Hike 1
Video_icon

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్
YS Jagan Serious On Chandrababu Over Amaravati Farmers Land Pooling Issue 2
Video_icon

అమరావతి రైతులతో బాబు గేమ్.. YS జగన్ ఆగ్రహం
Fans Performing Milk Abhishekam To Prabhas Cutout 3
Video_icon

ప్రభాస్ కటవుట్ కి ఫ్యాన్స్ పాలాభిషేకం
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Over Rayalaseema Lift Irrigation Issue 4
Video_icon

బాబు అవినీతి, క్రెడిట్ చోరీపై దుమ్ముదులిపిన జగన్
Supreme Court Sensational Verdict On Anti Corruption Act 5
Video_icon

అవినీతి నిరోధక చట్టం కేసులపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
Advertisement
 