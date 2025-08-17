సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ‘ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం (సీఈసీ) ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రాహుల్ కామెంట్స్ను సీఈసీ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ ఖండించారు.
ఇటీవల పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఓట్ చోరీకి పాల్పడిందంటూ రాహుల్ గాంధీ వరుస ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ ఆరోపణలపై మీడియా సమావేశంలో ఈసీ స్పందించింది. ఓట్ చోరీ అంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని విమర్శించడం సరి కాదు. ఓట్ చోరీ అనడం రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడమే.
18ఏళ్లు నిండిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు ఉంటుంది. పౌరుల మధ్య ఈసీ వివక్ష చూపదు. చట్టాలను ఈసీ ఎప్పుడూ గౌరవిస్తుంది. ‘సర్’లో ఓట్లు తొలగిస్తే అభ్యంతరాలు చెప్పవచ్చు. బీహార్ సర్లో అన్నీ రాజకీయ పార్టీలను భాగస్వామ్యం చేస్తాం. అబద్ధపు ప్రచారాల్ని లెక్క చేయం. ప్రతిపక్షాలు ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి. మా పని మేం చేసుకుంటూ వెళతాం. ఎన్నిక ప్రక్రియలో లోపాలున్నా ప్రతిపక్షాలు అభ్యంతరం తెలపవచ్చని సూచించింది.