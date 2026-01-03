బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ సోదరి, నటి నుపుర్ సనన్ త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కేందుకు సిద్ధపడుతోంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా తనప్రియుడు ప్రముఖ సింగర్ స్టెబిన్ బెన్తో ఎంగేజ్మెంట్ వార్తను అధికారికంగా ప్రకటింది. దీంతో ఈఫోటోలు నెట్టింట సందడిగామారాయి. 2023 నుండి డేటింగ్లో ఉన్న ఈ జంట జనవరి 3న తన రిలేషన్ షిప్ను అధికారికంగా ప్రకటించాయి. రాజస్తాన్లోని ఉదయ్పూర్లో అత్యంత ఘనంగా జనవరి 11 పెళ్లి చేసుకోనున్నారనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్బంగా నూపుర్ తన నిశ్చితార్థపు విశేషాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. నూపుర్ భారీ నిశ్చితార్థపు ఉంగరం ధర ఎంత అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్టెబిన్ తన ప్రియురాలు నూపుర్ కోసం ఉత్తమమైన ఉంగరం కోసం పెద్ద రీసెర్చే చేసి ఉంటాడని భావిస్తున్నారు.
నూపుర్ సనన్ భారీ నిశ్చితార్థపు ఉంగరం ధర ఎంత?
ఎప్పటిలాగా రౌండ్గా గాకుండా ఉన్న క్లాసీ మార్క్విస్ ఉంగరం హాట్టాపిక్గా నిలిచింది. ఎంగేజ్మెంట్ కోసం కాబోయే వధువుకు సాధారణంగా గుండ్రని, ప్రిన్సెస్-కట్ డైమండ్ ఉంగరాలతో నిండిన ఈ ప్రపంచంలో, స్టెబిన్ బెన్ ఒక మార్క్విస్-కట్ నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని ఎంచుకోవడం విశేషం. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం మధ్యలో ఉన్న వజ్రం 0.8 అని కొందరు వాదిస్తున్నప్పటికీ, 4 క్యారెట్లు అని పలు నివేదిలు పేర్కొంటున్నాయి. అన్నట్టు మార్క్విస్-కట్ నిశ్చితార్థపు ఉంగరాలకు రాయల్ లుక్కి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి. యూరోపియన్ రాజరిక కాలంలో ఇవి ప్రాచుర్యం పొందాయి. దీంతో స్టెబిన్ సౌందర్య ప్రియత్వంపై ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి.
మధ్యలో ఉన్న వజ్రానికి ఇరువైపులా రెండు క్లాసీ వజ్రాలు కూడా ఉన్నాయిజ ఈ ఉంగరం ఖచ్చితంగా ప్రకృతి మూలకాల నుండి ప్రేరణ పొంది తయారు చేశారని అంచనా. మిస్మాలిని ప్రకారం, మధ్యలో ఉన్న వజ్రం 4 క్యారెట్ల బరువు ఉంటే, ఆ ఉంగరం ధర సుమారు రూ. 8,32,000 ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
నుపుర్- బెన్
నుపుర్ సనన్ మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన 'టైగర్ నాగేశ్వరరావు' (2023) సినిమాతో నుపుర్ హీరోయిన్గా టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. బి ప్రాక్ పాడిన 'ఫిలాల్' వంటి సూపర్ హిట్ మ్యూజిక్ వీడియోలలో కనిపించడంతోపాటు ఒక ఆంట్రప్రెన్యూర్గా రాణిస్తోంది. రొమాంటిక్ సాంగ్స్కు ఇతను పెట్టింది పేరైన స్టెబిన్ బెన్ బాలీవుడ్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్లలో ఒకరిగా ఖ్యాతి గడించాడు.
