 టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు కలిసి సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు) | If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు కలిసి సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)

Jan 3 2026 6:21 PM | Updated on Jan 3 2026 6:33 PM

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos1
1/9

తెలుగు హీరోహీరోయిన్లు అంతా కలిసి సంక్రాంతి పండగని ఓ పల్లెటూరిలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది.

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos2
2/9

ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అయిపోతున్నాయి.

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos3
3/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos4
4/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos5
5/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos6
6/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos7
7/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos8
8/9

If Tollywood stars And Heroines celebrated Sankranti together? Photos9
9/9

# Tag
Tollywood stars Heroines celebrated Sankranti 2024 together Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు కలిసి సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

కజిన్ పెళ్లిలో హృతిక్ రోషన్ సందడే సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

‘సైక్‌ సిద్ధార్థ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏం మాయ చేశావే!.. వెండితెరపై మరో మల్లూ సెన్సేషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మణికొండలో సందడి చేసిన నటి దివి వద్త్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Fire Accident in SVS Pharma At Atchutapuram Anakapalle 1
Video_icon

Anakapalle: అచ్యుతాపురంలో మరో భారీ అగ్నిప్రమాదం
SHOCKING Truth Behind MLA Adinarayana Reddy Son Sudheer Reddy Drugs Case 2
Video_icon

గతంలో రెండుసార్లు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ సుధీర్‌రెడ్డి
Vidadala Rajini Slams Chandrababu Govt over AP Schools Situation 3
Video_icon

స్కూల్ ఎంత ఘోరంగా ఉందో చూడండి... ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరవండి
High Court Senior Advocate Janardhan Reddy SHOCKING Truths About Sudheer Reddy Drugs Case 4
Video_icon

Drugs Case: పదేళ్లు జైలు శిక్ష! అడ్వకేట్ షాకింగ్ కామెంట్స్
BJP MLA Adinarayana Reddy Son Sudheer Reddy Caught While Taking Drugs 5
Video_icon

TS: సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మరొకరిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Advertisement