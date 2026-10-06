కౌశాంబి: ఉత్తరప్రదేశ్లోని కౌశాంబి జిల్లాలో ‘సర్’కు వ్యతిరేకంగా సమాజ్వాదీ పార్టీ చేపట్టిన నిరసనలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసిన ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మంజన్పూర్ చౌరస్తాలో రహదారిని దిగ్బంధించడం, నినాదాలు చేయడం, దిష్టిబొమ్మను దహనం చేయడం తదితర ఆరోపణలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ‘సర్’ ప్రక్రియను వ్యతిరేకిస్తూ సమాజ్వాదీ పార్టీ కార్యకర్తలు మంజన్పూర్ చౌరస్తాలో నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం ఆయన ప్రతీకాత్మక దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
నిరసన సందర్భంగా కార్యకర్తలు రోడ్డుపై ఆందోళనకు దిగడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో అక్కడ కొంతసేపు ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడిందని, పరిస్థితి గందరగోళంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు సమాజ్వాదీ పార్టీ కౌశాంబి జిల్లా అధ్యక్షుడు దయాశంకర్ యాదవ్తో పాటు మరో 8 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. వీరితో పాటు మరికొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. నిరసనలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలు ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన ‘సర్’ను వ్యతిరేకిస్తూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేసిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం కౌశాంబిలో రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.
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