న్యూఢిల్లీ: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, చండీగఢ్, దాద్రా నగర్ హవేలీ, డామన్ డయ్యూ, మిజోరం, ఒడిశా, సిక్కిం ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (ఎస్ఎస్ఆర్) చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం గురువారం ప్రకటించింది.
అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను జాబితాలో చేర్చడమే ఈ ప్రక్రియ ప్రధాన ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లు, తొలిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేవారికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 1, జులై 1, అక్టోబర్ 1 తేదీల నాటికి ఓటు హక్కు పొందే అర్హత సాధించేవారి నుంచి ముందస్తు దరఖాస్తులు స్వీకరించేందుకు కూడా ఈ ప్రక్రియ వీలు కల్పిస్తుంది.
ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను నవంబర్ 30న విడుదల చేయనున్నారు. తుది ఓటర్ల జాబితాను 2027 జనవరి 21న ప్రకటించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియకు అవసరమైన సిబ్బంది, వనరులను సమకూర్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులను ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది.
ఎస్ఎస్ఆర్, ఎస్ఐఆర్ మధ్య తేడాలు..
|అంశం
|ఎస్ఎస్ఆర్ (ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ)
|ఎస్ఐఆర్ (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ)
|ఉద్దేశం
|ఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను నవీకరించి, వివరాల్లోని తప్పులను సరిచేయడం.
|ఓటర్ల జాబితాను విస్తృతంగా సవరించి, ఓటర్ల అర్హతను మరోసారి నిర్ధారించడం.
|ప్రక్రియ స్వరూపం
|సాధారణంగా ఏటా చేపట్టే సవరణ ప్రక్రియ.
|సమగ్ర సవరణ అవసరమైనప్పుడు చేపట్టే ప్రత్యేక ప్రక్రియ.
|నిర్వహించే కాలం
|సాధారణంగా ఏటా నిర్వహిస్తారు. జనవరి 1ను అర్హత తేదీగా పరిగణిస్తారు.
|ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించినప్పుడు నిర్వహిస్తారు. ఇది సాధారణ వార్షిక ప్రక్రియ కాదు.
|ఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితా
|ప్రస్తుత జాబితాలో అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు, సవరణలు చేస్తారు.
|ఓటర్ల అర్హతను పరిశీలిస్తూ జాబితాను కొత్తగా రూపొందిస్తారు.
|ఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లు
|ప్రస్తుత ఓటర్ల పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో కొనసాగుతాయి.
|ముసాయిదా జాబితాలో చోటు పొందేందుకు ఓటర్లు నిర్దేశిత నమోదు పత్రాలను సమర్పించాలి.
|కొత్త ఓటర్ల నమోదు
|అర్హులైన పౌరులు ఫామ్ 6 ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
|ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నమోదు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను అనుసరించాలి.
|పత్రాల పరిశీలన
|ఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లందరికీ ప్రత్యేకంగా పత్రాల పునఃపరిశీలన చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.
|ఓటర్లు తమ అర్హతను నిరూపించేందుకు నిర్దేశిత పత్రాలు, వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ కూడా ఉంటుంది.
|పేర్ల తొలగింపు
|మరణించినవారు, నకిలీ నమోదులు వంటి పేర్లను చట్టబద్ధమైన నోటీసులు, విచారణ ప్రక్రియ అనంతరం తొలగించవచ్చు.
|నిర్దేశించిన ప్రక్రియలో అర్హతను నిరూపించలేని వారి పేర్లు జాబితాలో చేరకపోవచ్చు.
|పత్రాల్లో వ్యత్యాసాలు
|సాఫ్ట్వేర్ గుర్తించిన వివరాల వ్యత్యాసాలపై అందరికీ నోటీసులు జారీ చేసే ప్రత్యేక ప్రక్రియను చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.
|వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చి, అదనపు పత్రాలు కోరవచ్చు. విచారణకు హాజరు కావాలని సూచించవచ్చు.
|అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులు
|ముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత పేర్ల చేర్పులు, తొలగింపులు, వివరాల సవరణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
|ముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. అదనపు ధ్రువీకరణ కూడా అవసరం కావచ్చు.
|అమలు
|17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్నారు.
|ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.