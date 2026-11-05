 ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌.. ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన | Poll Body Announces Special Summary Revision Of Electoral Rolls In 6 States | Sakshi
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ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌.. ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన

Nov 5 2026 4:43 PM | Updated on Nov 5 2026 4:56 PM

Poll Body Announces Special Summary Revision Of Electoral Rolls In 6 States

న్యూఢిల్లీ: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, చండీగఢ్, దాద్రా నగర్ హవేలీ, డామన్ డయ్యూ, మిజోరం, ఒడిశా, సిక్కిం ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌) చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం గురువారం ప్రకటించింది.

అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను జాబితాలో చేర్చడమే ఈ ప్రక్రియ ప్రధాన ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లు, తొలిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేవారికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 1, జులై 1, అక్టోబర్ 1 తేదీల నాటికి ఓటు హక్కు పొందే అర్హత సాధించేవారి నుంచి ముందస్తు దరఖాస్తులు స్వీకరించేందుకు కూడా ఈ ప్రక్రియ వీలు కల్పిస్తుంది.

ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను నవంబర్ 30న విడుదల చేయనున్నారు. తుది ఓటర్ల జాబితాను 2027 జనవరి 21న ప్రకటించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియకు అవసరమైన సిబ్బంది, వనరులను సమకూర్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులను ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది.

ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌, ఎస్‌ఐఆర్‌ మధ్య తేడాలు..

అంశంఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌ (ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ)ఎస్‌ఐఆర్‌ (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ)
ఉద్దేశంఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను నవీకరించి, వివరాల్లోని తప్పులను సరిచేయడం.ఓటర్ల జాబితాను విస్తృతంగా సవరించి, ఓటర్ల అర్హతను మరోసారి నిర్ధారించడం.
ప్రక్రియ స్వరూపంసాధారణంగా ఏటా చేపట్టే సవరణ ప్రక్రియ.సమగ్ర సవరణ అవసరమైనప్పుడు చేపట్టే ప్రత్యేక ప్రక్రియ.
నిర్వహించే కాలంసాధారణంగా ఏటా నిర్వహిస్తారు. జనవరి 1ను అర్హత తేదీగా పరిగణిస్తారు.ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించినప్పుడు నిర్వహిస్తారు. ఇది సాధారణ వార్షిక ప్రక్రియ కాదు.
ఇప్పటికే ఉన్న ఓటర్ల జాబితాప్రస్తుత జాబితాలో అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు, సవరణలు చేస్తారు.ఓటర్ల అర్హతను పరిశీలిస్తూ జాబితాను కొత్తగా రూపొందిస్తారు.
ఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లుప్రస్తుత ఓటర్ల పేర్లు ముసాయిదా జాబితాలో కొనసాగుతాయి.ముసాయిదా జాబితాలో చోటు పొందేందుకు ఓటర్లు నిర్దేశిత నమోదు పత్రాలను సమర్పించాలి.
కొత్త ఓటర్ల నమోదుఅర్హులైన పౌరులు ఫామ్‌ 6 ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు.ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నమోదు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను అనుసరించాలి.
పత్రాల పరిశీలనఇప్పటికే నమోదైన ఓటర్లందరికీ ప్రత్యేకంగా పత్రాల పునఃపరిశీలన చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.ఓటర్లు తమ అర్హతను నిరూపించేందుకు నిర్దేశిత పత్రాలు, వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ కూడా ఉంటుంది.
పేర్ల తొలగింపుమరణించినవారు, నకిలీ నమోదులు వంటి పేర్లను చట్టబద్ధమైన నోటీసులు, విచారణ ప్రక్రియ అనంతరం తొలగించవచ్చు.నిర్దేశించిన ప్రక్రియలో అర్హతను నిరూపించలేని వారి పేర్లు జాబితాలో చేరకపోవచ్చు.
పత్రాల్లో వ్యత్యాసాలుసాఫ్ట్‌వేర్‌ గుర్తించిన వివరాల వ్యత్యాసాలపై అందరికీ నోటీసులు జారీ చేసే ప్రత్యేక ప్రక్రియను చేపట్టే ప్రణాళిక లేదు.వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చి, అదనపు పత్రాలు కోరవచ్చు. విచారణకు హాజరు కావాలని సూచించవచ్చు.
అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులుముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత పేర్ల చేర్పులు, తొలగింపులు, వివరాల సవరణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.ముసాయిదా జాబితా విడుదలైన తర్వాత అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. అదనపు ధ్రువీకరణ కూడా అవసరం కావచ్చు.
అమలు17 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్నారు.ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

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