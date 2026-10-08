 ఢిల్లీలో మళ్లీ టెన్షన్‌.. టెన్షన్‌ | Cec Sir Row: Opposition Mps Protest In Delhi Day 3 Updates | Sakshi
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ఢిల్లీలో మళ్లీ టెన్షన్‌.. టెన్షన్‌

Oct 8 2026 3:33 PM | Updated on Oct 8 2026 3:42 PM

Cec Sir Row: Opposition Mps Protest In Delhi Day 3 Updates

ఢిల్లీ: నగరంలో మళ్లీ హైటెన్షన్‌ నెలకొంది. మరోసారి విపక్షాలు ఆందోళలనకు సిద్ధమయ్యాయి.  రాజ్‌ఘాట్‌కు చేరుకున్న విపక్ష ఎంపీలు.. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌కు వ్యతిరేకంగా వరుసగా మూడోరోజు ఆందోళనలు చేపట్టారు. కాసేపట్లో రాజ్‌ఘాట్‌కు చేరుకోనున్న విపక్ష ఎంపీలు.. అక్కడ ఆందోళన చేయనున్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలని  ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి.

మేం శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తుంటే పోలీసులు మాపై దాడి చేశారంటూ రాహుల్‌ గాంధీ మండిపడ్డారు. ఓట్‌ చోరీతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారంటూ ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇండియా కూటమి నేతల నిరసనలతో ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్లను పోలీసులు మూసివేశారు.  దీంతో రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్ళే ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కన్నాట్ ప్లేస్ రోడ్‌లో గంటల కొద్దీ భారీ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. వాహనదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

 

 

 

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