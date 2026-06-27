- ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం
- 2027 ఎన్నికలే టార్గెట్గా బీజేపీ వ్యూహం
- బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడిగా నీరజ్ సింగ్ ఎంట్రీ
- తెరవెనుక నుంచి తెరపైకి రాజ్నాథ్ వారసుడు
లక్నో: వచ్చే ఏడాది (2027) జరగబోయే ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) రాష్ట్రంలో భారీ సంస్థాగత మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. జూన్ 25న ప్రకటించిన నూతన కార్యవర్గ జాబితాలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చిన్న కుమారుడు, 44 ఏళ్ల నీరజ్ సింగ్కు ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడిగా అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ నియామకం ఇప్పుడు యూపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది.
తెరవెనుక వ్యూహకర్తకు అధికారిక గుర్తింపు
నీరజ్ సింగ్ రాజకీయాలకు కొత్తేమీ కాదు. గత 24 ఏళ్లుగా ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు. 2002లో బారాబంకి జిల్లాలోని హైదర్ఘర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి రాజ్నాథ్ సింగ్ పోటీ చేసిన సమయం నుంచే నీరజ్ సింగ్ తెరవెనుక ఎన్నికల వ్యూహాలను నడిపించారు. తన నియామకంపై స్పందించిన నీరజ్ సింగ్, గత 24 ఏళ్లుగా తాను రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్నానని, అదే నిబద్ధత, అంకితభావంతో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తానని సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
లక్నోలో బలమైన ముద్ర
రాజ్నాథ్ సింగ్ 2014 నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న లక్నో లోక్సభ నియోజకవర్గంలో నీరజ్ సింగ్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అక్కడ రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వెంట్ దివాకర్ త్రిపాఠి అధికారిక ప్రతినిధిగా ఉన్నప్పటికీ, నీరజ్ సింగ్ క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీ కార్యకర్తలతో, స్థానిక ప్రజలతో మరియు జిల్లా యంత్రాంగంతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ రాజ్నాథ్ సింగ్కు అనధికారిక ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి ముందు, 2009లో రాజ్నాథ్ సింగ్ ఘజియాబాద్ నుండి గెలిచినప్పుడు కూడా అక్కడ ఎన్నికల ప్రచార బాధ్యతలను నీరజ్ విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
ఎన్నికల సమరానికి బీజేపీ సరికొత్త వ్యూహం
రాజ్నాథ్ సింగ్ కుటుంబం నుండి క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన మూడవ వ్యక్తి నీరజ్ సింగ్. ఆయన పెద్దన్నయ్య పంకజ్ సింగ్ ప్రస్తుతం నోయిడా ఎమ్మెల్యేగా ఉండటమే కాకుండా, గతంలో యూపీ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆశించిన సీట్లు సాధించలేకపోయిన బీజేపీ, 2027లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలో మూడవసారి అధికారాన్ని దక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకే మహిళలు, వివిధ సామాజిక వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ 19 మంది ఉపాధ్యక్షులు, ఎనిమిది మంది ప్రధాన కార్యదర్శులతో సరికొత్త కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
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