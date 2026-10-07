బెంగళూరులో ఓ స్కూటర్ రైడర్ రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలకు స్థలం ఉన్నప్పటికీ ఫుట్పాత్పై వేగంగా ప్రయాణించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. పాదచారుల కోసం ఉద్దేశించిన మార్గాన్ని వాహనదారులు షార్ట్కట్గా ఉపయోగించడంపై ఈ వీడియో మరోసారి చర్చకు దారితీసింది.
సనాతన అనే ఎక్స్ ఖాతాలో ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న ఓ వ్యక్తి స్కూటర్పై వెళ్తున్న రైడర్ను చిత్రీకరించినట్లు కనిపిస్తోంది. పక్కనే ఉన్న ప్రధాన రహదారి దాదాపు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, స్కూటర్ రైడర్ ఫుట్పాత్పైనే ముందుకు సాగాడు. మార్గంలో ఉన్న మొక్కలు, ఇతర అడ్డంకుల మధ్య నుంచి అతడు స్కూటర్ను నడిపాడు.
ఓ దశలో అతడు బస్స్టాప్ గుండా కూడా స్కూటర్ను నడుపుతూ కనిపించాడు. వేగాన్ని తగ్గించకుండానే ముందుకు వెళ్లాడు. పక్కనే ఖాళీగా ఉన్న రోడ్డుపైకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించినట్లు కూడా వీడియోలో కనిపించలేదు. వీడియో తీస్తున్న వ్యక్తిని పట్టించుకోకుండా అతడు ప్రయాణం కొనసాగించాడు.
బెంగళూరు పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ, రహదారి ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ వాహనదారులు ఫుట్పాత్లను ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారని ఎక్స్లో ప్రశ్నించారు. పాదచారుల కోసం కేటాయించిన మార్గాల్లో వాహనాలు నడపడం వల్ల నడిచేవారికి ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని, ఇది ప్రజా భద్రత, బాధ్యత, పౌరబాధ్యతకు సంబంధించిన అంశమని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలువురు విమర్శలు చేశారు. కొందరు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పట్టించుకోని ధోరణిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా, మరికొందరు డెలివరీ రైడర్లు ఫుట్పాత్లపై ప్రయాణించడం, రోడ్డుకు వ్యతిరేక దిశలో వెళ్లడం సాధారణంగా మారిందని ఆరోపించారు. ఇలాంటి చర్యలను ప్రశ్నించకుండా వదిలేస్తే అవి అలవాటుగా మారే అవకాశం ఉందని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
Why the obsession with riding on the footpath even when the road is empty? Reckless riding on footpaths is dangerous and puts pedestrians at risk. This is about civic sense, responsibility and public safety. 📍 NGEF Signal KA03KY1913 Kindly take necessary action. @blrcitytraffic
— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) October 5, 2026