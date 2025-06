Ahmedabad Incident Updates..

నేడు అహ్మదాబాద్‌కు మోదీ..

ప్రమాద ఘటనా స్థలానికి ఎయిరిండియా సీఈవో

#WATCH | Air India MD & CEO Campbell Wilson arrives at AI-171 plane crash site in Ahmedabad 241 passengers lost their lives in the plane crash yesterday pic.twitter.com/Jw1GOnduUI

విమాన ప్రమాదం.. ఈవెంట్‌లు రద్దు

గుజరాత్‌లో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. 230 మంది ప్రయాణికులు, 12 మంది సిబ్బందితో అహ్మదాబాద్‌లోని సర్దార్‌ వల్లబాయ్‌ పటేల్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి మధ్యాహ్నం 1.39 గంటలకు లండన్‌ బయల్దేరిన ఎయిరిండియా బోయింగ్‌ 787–8 డ్రీమ్‌లైనర్‌ ఏఐ171 విమానం టేకాఫైన 39 సెకన్లలోనే కుప్పకూలింది.

#WATCH | Visuals from AI-171 crash site in Ahmedabad, Gujarat



Air India has confirmed the loss of 241 lives of the 242 passengers on board the aircraft, which crashed soon after takeoff yesterday pic.twitter.com/1alznlNj40

