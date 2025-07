బ్యాంకాక్‌: థాయ్‌ల్యాండ్‌ రాజధాని బ్యాంకాక్‌లో కాల్పుల ఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఓ దుండగుడు మార్కెట్‌లో విచక్షణరహితంగా ​కాల్పులు జరపడంతో ఆరుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఒక మహిళ ఉన్నట్టు సమాచారం.

వివరాల ప్రకారం.. బ్యాంకాక్‌లో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, స్థానిక ఆహారాన్ని విక్రయించే ఓర్ టు కో మార్కెట్‌లో సోమవారం ఓ గుర్తు తెలియని దుండగుడు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. అనంతరం, అతను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో నలుగురు సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఒక మహిళ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

#BreakingNews A shooting incident occurred in Bangkok, Thailand, leaving 6 people dead, according to Thai police.



The gunman opened fire in the A.T.K. market and later committed suicide.



photo footage @CIBThailand #กราดยิง #Thailand #Bangkok pic.twitter.com/AsbACMKdMH

