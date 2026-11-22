ట్యుటికోరన్: తమిళనాడులోని తిరుచెందూర్లో ఉన్న సుబ్రమణ్య మురుగన్ ఆలయం శుక్రవారం నవ వధూవరులతో కళకళలాడింది. ఒకే రోజు ఆలయంలో 100కు పైగా జంటలు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. సాధారణంగానే ఈ ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పండుగలు, ఉత్సవాలు, సెలవు రోజుల్లో రద్దీ మరింతగా పెరిగిపోతుంది.
శుక్రవారం మంచి రోజు కావడంతో భక్తులతోపాటు నూతన వధూవరులు, వారి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు వేకువజాము నుంచే ఆలయానికి చేరుకున్నారు. దీంతో ఆలయ ప్రాంగణంతోపాటు షణ్ముఖ విలాస్ మండపం నిండిపోయాయని దేవాదాయ శాఖ తెలిపింది. సాధారణ ఉచిత దర్శనాలతోపాటు రూ.100 స్పెషల్ దర్శనం లైన్లలో జనం మూడు గంటలకుపైగా ఎదురు చూడాల్సి వచ్చిందని పేర్కొంది.