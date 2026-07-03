 పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ‘వనజీవి రామయ్య’ | The Life Story Of Padma Shri Daripalli Ramayya, Vanajeevi Ramaiah Biopic Will Release In Pan India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ‘వనజీవి రామయ్య’

Jul 3 2026 3:46 PM | Updated on Jul 3 2026 4:00 PM

vanajeevi ramaiah Biopic Will Release In Pan India

కోటి మొక్కల రామయ్యగా ప్రసిద్ధి చెందిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత వనజీవి దరిపల్లి రామయ్య జీవిత కథ ‘వనజీవి రామయ్య’ పేరుతో వెండితెరపైకి రానుంది. బ్రహ్మాజీ టైటిల్‌ రోల్‌లో, నాగరాణి హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. వేముగంటి దర్శకత్వంలో నిడిగొండ నరేష్‌ కుమార్‌ ప్రజాపతి నిర్మిస్తున్నారు. జూలై 1న దరిపల్లి రామయ్య జయంతిని పురస్కరించుకుని మూవీ టీమ్, వాస్విక్‌ ఫౌండేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో వనజీవి అవార్డు పురస్కార మహోత్సవం నిర్వహించారు.

 పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవకులను సత్కరించారు. ‘‘వనజీవి రామయ్య’ ని పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో పూర్తి స్థాయి ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌గా నిర్మిస్తున్నాం’’ అని నిడిగొండ నరేష్‌ ప్రజాపతి, దర్శకుడు వేముగంటి తెలిపారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇదంతా అద్భుతమైన కథలా ఉంది.. సమంత లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఓ మోస్తరు వర్షం (ఫొటోలు)

photo 3

హైదరాబాద్‌ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026 (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎం విజయ్ తండ్రి బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

photo 5

బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Serious On TTD Over Different Respect For Lokesh And Pawan Kalyan 1
Video_icon

తిరుమలలో పవన్ కు అవమానం.. రగిలిపోతున్న జనసేన
Tirupati Women Usharani Victim Shekhar Revealed About Her 2
Video_icon

తిరుపతిలో కిలాడీ లేడి.. బయటకొస్తున్న ఉషారాణి లీలలు

Gold And Silver Price Sharp Hike Today 3
Video_icon

పరుగులు పెడుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. తులం ఎంతంటే..
Gnaneshwari Missing Case Odisha Link Under Investigation 4
Video_icon

జ్ఞానేశ్వరి కేసులో కీలక పరిణామం ఒడిశా వైపు అనుమానాలు !
KSR Live Show On Yellow Media Fake Allegations YS Jagan MAVIGUN Vision 5
Video_icon

జగన్ MAVIGUN విజనే కరెక్ట్..
Advertisement
 