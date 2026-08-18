త్రిష.. నిన్ను ప్రేమించకుండా ఉండడానికి ఒక్క కారణం చెప్పు?

హీరోయిన్ త్రిష మరోసారి సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నారు. ఇటీవల తమిళనాడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆమె అందమైన లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆ వేడుకకు సంబంధించిన మరిన్ని ఫొటోలను త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. చీరలో ఆమె ఎంతో హుందాగా కనిపించడంతో అభిమానులు ప్రశంసలతో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
త్రిష షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోలకు అభిమానులతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. అయితే ప్రముఖ నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బు చేసిన కామెంట్ ప్రస్తుతం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. త్రిష అందాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఖుష్బు చేసిన వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
త్రిష పోస్ట్కు స్పందించిన ఖుష్బు.. ‘నిన్ను ప్రేమించకుండా ఉండేందుకు నాకు ఒక్క కారణం చెప్పు. లోపల, బయట అత్యంత అందమైన వ్యక్తివి నువ్వే’ అంటూ ప్రశంసించారు. త్రిష అందం కేవలం బయటికి మాత్రమే కాకుండా, ఆమె వ్యక్తిత్వం కూడా ఎంతో అందంగా ఉందనే అర్థం వచ్చేలా ఖుష్బు చేసిన ఈ కామెంట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
ఖుష్బు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యకు త్రిష అభిమానులు కూడా పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు. తమ అభిమాన నటిపై సినీ ప్రముఖులు ఇలాంటి ప్రశంసలు కురిపించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం త్రిష ఫొటోలతో పాటు ఖుష్బు చేసిన కామెంట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాగా, త్రిష ప్రస్తుతం తమిళంతో పాటు ఇతర దక్షిణాది భాషల్లోనూ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలు, సినిమా అప్డేట్స్ సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతుండటం విశేషం. ఈ క్రమంలో తాజాగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు మరోసారి త్రిషపై నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.