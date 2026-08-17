అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఇటీవల తన జీవితంలో నుంచి ఓ వ్యక్తి దూరమయ్యాడని, ఇప్పుడు తాను స్వేచ్ఛగా ఉన్నానంటూ పరోక్షంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తమిళ నటుడు, సీనియర్ హీరో విక్రమ్ తనయుడు ధృవ్ విక్రమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
ధృవ్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడుతూ.. సినీ రంగంలో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగత విషయాలపై నిశిత పరిశీలన, విమర్శలు సహజమే. వాటిని తట్టుకుని వన్ మ్యాన్ ఆర్మీలా ముందుకు సాగాలి. ప్రతి నటుడి జీవితంలో నెగెటివ్ అంశాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే వాటిని ఎదుర్కోవడం నేర్చుకోవాలి. తమపై వచ్చే విమర్శలు ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ.. వాస్తవానికి, తన విలువలకు కట్టుబడి ఉండటం ముఖ్యం. నిజాయితీగా ఉంటే ఎలాంటి విమర్శలు తనను ప్రభావితం చేయలేవని తెలిపాడు.
అయితే ధృవ్ తన వ్యాఖ్యల్లో అనుపమ పేరును ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. దీంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు అనుపమ చేసిన పరోక్ష వ్యాఖ్యలకు స్పందనగానే భావిస్తున్నారు.