బీజేపీలో చేరిన కొరియోగ్రాఫర్‌ శ్రేష్టి వర్మ

ప్రముఖ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ శ్రేష్టి వర్మ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. సోమవారం హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు ఆమెకు పార్టీ కండువా కప్పి అధికారికంగా ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు, పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
సినీ రంగంలో కొరియోగ్రాఫర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రేష్టి వర్మ ఇటీవల కాలంలో చేసిన పాటలు విశేష ఆదరణ పొందాయి. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప-2 చిత్రంలోని ‘సుసేకి’ పాటకు ఆమె అందించిన కొరియోగ్రఫీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అలాగే రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలోని ‘నువ్వు కావాలయ్యా’ పాటకు కూడా ఆమె పనిచేశారు.
హిందీ, తెలుగు, తమిళ చిత్రాల్లో పలు స్టార్ హీరోల సినిమాలకు ఆమె పనిచేశారు. సోషల్ మీడియాలోనూ ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. గతంలో జానీ మాస్టర్పై ఆమె లైంగిక వేధింపులు కేసు పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో శ్రేష్టి వర్మ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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