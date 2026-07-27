 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 21 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్ | Upcoming OTT Movies Release July Last Week 2026 | Sakshi
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OTT Movies This Week: ఓటీటీల్లో ఈ వారం 21 మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

Jul 27 2026 10:54 AM | Updated on Jul 27 2026 11:19 AM

Upcoming OTT Movies Release July Last Week 2026

మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలోకి మహేశ్ బాబు అన్న కొడుకు జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయమవుతున్న 'శ్రీనివాస మంగాపురం' రాబోతుంది. దీనితో పాటు కర్మాఖ్య, రోమియో జూలియట్ అనే తెలుగు మూవీస్ రిలీజ్ కానున్నాయి. అలానే స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే, సిగ్మా, 418 లాంటి డబ్బింగ్ చిత్రాలు కూడా ఈ వీకెండే బిగ్ స్క్రీన్స్‌పైకి రానున్నాయి.

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మరోవైపు ఓటీటీల్లో ఏకంగా 21 వరకు సినిమాలు, సిరీసులు స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. లిస్టులో యూట్యూబర్ నాగదుర్గ 'లవ్ ఓ లవ్', తమిళ హిట్ 'చిన్ని చిన్ని ఆశై', బాలన్ ది బాయ్, దీవాన ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్, ఆజాదీ 501, హార్ట్ బీట్ సీజన్ 3 లాంటి డబ్బింగ్ సిరీస్‌లు చూడాలనే కుతుహలాన్ని రేపుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలోకి ఏ మూవీ రానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (జూలై 27 నుంచి ఆగస్టు 02 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • రాత్ (బ్రెజిలియన్ సిరీస్) - జూలై 29

  • ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ (మెక్సికన్ సిరీస్) - జూలై 29

  • ద ఇదో కాలేజీ మర్డర్స్: కాలేజ్ నైట్‌మేర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 29

  • ద బాంబింగ్ ఆఫ్ పాన్ ఏఎమ్ 103 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 30

  • గట్టకుస్తీ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూలై 31 (రూమర్ డేట్)

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • సూపర్ గర్ల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రం) - జూలై 28

  • ద డెవిల్స్ మౌత్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూలై 29

  • లవ్ ఓ లవ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూలై 31

  • బ్యాట్‌మన్: కేప్ట్ క్రూసేడర్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 31

హాట్‌స్టార్

  • కూలిన్ ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జూలై 27

  • చిన్ని చిన్ని ఆశై (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూలై 28

  • ద డెవిల్ వేర్స్ ప్రదా 2 (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - జూలై 29

  • హార్ట్ బీట్ సీజన్ 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూలై 30

  • భోజ్‌పురి బవాల్ (హిందీ రియాలిటీ సిరీస్) - ఆగస్టు 02

ఆహా

  • ఆజాదీ 501 (తెలుగు సిరీస్) - జూలై 29

  • దీవానా (తెలుగు సినిమా) - జూలై 31

జీ5

  • బాలన్ ద బాయ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూలై 31

  • అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ (తెలుగు సిరీస్) - జూలై 31

  • హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై (హిందీ సినిమా) - జూలై 31

  • వంద దేవుళ్లు (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూలై 31 (రూమర్ డేట్)

సోనీ లివ్

  • ద లెజెండ్ ఆఫ్ కర్ణ (హిందీ సిరీస్) - జూలై 31

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో క్రైమ్ కామెడీ సినిమా 'కాన్ సిటీ' తెలుగు రివ్యూ)

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