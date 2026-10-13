గతేడాది డిసెంబరు, ఈ ఏడాది మార్చిలో రిలీజైన 'ధురంధర్' సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి సంచలనం రేకెత్తించాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ చిత్ర ప్రభావం వల్ల పాక్ పోలీసులు.. తమ దేశంలో నిజంగా గూఢచారులు ఉన్నారేమోనని తెగ వెతికేశారు. అయితే సీరియస్గా ఉన్న ఈ మూవీని ఒకవేళ కామెడీగా తీస్తే ఎలా ఉంటుందనేది కూడా ఓ సినిమా తీశారు. అదే 'ఉడ్తా తీర్'.
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ఆయుష్మాన్ ఖురానా, సారా అలీఖాన్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం.. ఈ నెల 23న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్స్ విడుదల చేశారు. వీటి బట్టి చూస్తే పాకిస్తాన్కి చెందిన ఓ గూఢచారి.. మిషన్లో భాగంగా భారతదేశానికి వస్తాడు. ఓ ప్రమాదంలో గతం మర్చిపోయి మన దేశానికి వీరభక్తుడు అయిపోతాడు. తర్వాత ఏం జరిగింది? అనేదే స్టోరీ.
ట్రైలర్ అయితే చూసేందుకు చాలా బాగుంది. కామెడీ కూడా వర్కౌట్ అయింది. 'ధురంధర్' తరహా కథని కామెడీగా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ మూవీలో చూపించబోతున్నారు. మరి ఇది బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందనేది చూడాలి?
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