తెలంగాణ పల్లెటూరి సంప్రదాయాలు, కుటుంబ భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న టాలీవుడ్ మూవీ ఇడుపు కాయితం. ఇందులో ప్రియదర్శి సరసన నాగదుర్గ కథానాయికగా నటిస్తోంది. వంశీరెడ్డి దొండపాటి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాగా.. ఈ మూవీని సుకుమార్ రైటింగ్స్ అండ్ బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్లపై బన్నీ వాస్, తబిత సుకుమార్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, సాంగ్స్కు ఆడియన్స్ నుంచి ఆదరణ వస్తోంది.
ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు సినీ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీలోని మరో సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఉల్లిపూల అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు అభినయ శ్రీనివాస్ లిరిక్స్ అందించగా.. హెనాగ్రేస్ ఆలపించారు. ఈ సాంగ్ సురేశ్ బొబ్బిలి కంపోజ్ చేశారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 11న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో అభినవ్ గోమటం, వినోద్ బాల, సురభి ప్రభావతి, మైమ్ మధు, సుజాత దీక్షిత్, గీతా భాస్కర్, బిత్తిరి సత్తి, శివ జ్యోతి, మౌనిక రెడ్డి, అభయ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.