 నేరుగా ఓటీటీలోకి క్రేజీ సినిమా.. మహిళలు తప్పక చూడాలి | Shriyam Bhagnani Inspirational Sports Biopic Sumo Didi OTT Release Date Confirmed, Check Out Streaming Platform Details | Sakshi
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Sumo Didi OTT: భారత మహిళా సుమో రెజ్లర్ కథతో ఓటీటీ మూవీ.. ట్రైలర్ చూశారా?

Oct 13 2026 4:39 PM | Updated on Oct 13 2026 4:52 PM

Sumo Didi OTT Release Date And Trailer

ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు థియేటర్లలో రిలీజైన తర్వాత కాకుండా నేరుగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంటాయి. అలాంటి ఓ స్ఫూర్తిదాయక చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్‌గా అందుబాటులోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ట్రైలర్ వదలడంతో పాటు స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడనేది కూడా ప్రకటించారు.

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సమాజం, కుటుంబ సభ్యుల సూటిపోటి మాటలని భరించి, తన బలహీనత అనుకున్న దాన్నే బలంగా మార్చుకుని భారతదేశపు తొలి ప్రొఫెషనల్ మహిళా సుమో రెజ్లర్‌గా ఎదిగిన హేతల్ డేవ్ స్ఫూర్తిదాయక జీవితమే ఈ 'సుమో దీదీ'. శ్రియం భగ్నాని ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ స్పోర్ట్స్ బయోపిక్‌కు జయంత్ రోహత్గి దర్శకత్వం వహించారు.

జీవితంలో ఎన్నో అవరోధాలని ఎదుర్కొంటూ మనల్ని మనం నమ్ముకుంటూ ముందుకు సాగడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ చిత్రం అద్దం పడుతుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు తప్పకుండా ఈ చిత్రాన్ని చూడాలి. అక్టోబర్ 23 నుండి జీ5 ఓటీటీలో ఇది హిందీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ట్రైలర్‌లో కథంతా చెప్పేశారు. మరి మూవీ ఏ మేరకు ప్రేక్షకుల్ని మెప్పిస్తుందో చూడాలి?

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