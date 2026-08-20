ప్రకాష్ రాజ్, మధుబాల, శ్రీకాంత్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న లేటేస్ట్ వెబ్ సిరీస్ 'జగమే సంగీతం'. హిందీలో వచ్చిన బందిష్ బాండిట్స్ సిరీస్ ఆధారంగా తెలుగులోనూ తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్కు సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్ను మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించారు. తాజాగా ఈ ఆసక్తికర వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 4 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్గా ప్రకటించారు మేకర్స్.
కర్ణాటక సంగీతపు గొప్ప ప్రపంచ నేపథ్యంలో సాగే కథతో 'జగమే సంగీతం వెబ్ సిరీస్ రూపొందించారు. తన తాత శాస్త్రి గారి ప్రఖ్యాత సంగీత వారసత్వానికి వారసుడైన బాలు, సంప్రదాయ భారం, విచ్ఛిన్నమైన కుటుంబ బంధాలు, చిరకాలంగా దాచిపెట్టిన రహస్యాలతో సతమతమవడాన్ని ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు. ఈ సిరీస్కు విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందించారు. ఈ సిరీస్లో అక్షయ్ లగుసాని, సుస్మితా శెట్టి, సుమన్, సిజ్జు మీనన్, షఫీ, ఝాన్సీ, రఘు బాబు యెర్రా, రాకెట్ రాఘవ, నాగి జబర్దస్త్, మిర్చి నాకిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, ప్రకావ్ కిరణ్, కేస్కావ్ రెడ్డి, రూప లక్ష్మి కీలక పాత్రలు పోషించారు.
నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల మాట్లాడుతూ .. 'సంగీతం కేవలం వారి ప్రపంచంలో ఒక భాగం మాత్రమే కాకుండా ఆ కుటుంబం మాటల్లో చెప్పలేని ప్రేమ, సంఘర్షణ, ఆరాటం, గర్వం, ఆశ, చివరికి స్వస్థత వంటి భావాలను వ్యక్తపరిచే భావోద్వేగ భాషగా మారే కథను చెప్పడం మా ఉద్దేశం. ఈ సిరీస్ కర్ణాటక సంగీత ప్రపంచంలో లోతుగా పాతుకుపోయినప్పటికీ, వారసత్వం, అనుబంధం, మన స్వంత స్వరాన్ని కనుగొనడం వంటి విషయాలు ఇతివృత్తంగా సాగుతుంది. ఇంతటి అసాధారణమైన నటీనటులను, సృజనాత్మక బృందాన్ని ఒకచోట చేర్చడం మాకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది' అని అన్నారు.