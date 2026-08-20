 వేలాది మల్లెపూవులతో డిజైన్‌ చేసిన గౌనులో వధువు..! అమ్మమ్మ కోసం.. | Indian-Korean wedding Bride wears thousands of mogra flowers Gown | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వేలాది మల్లెపూవులతో డిజైన్‌ చేసిన గౌనులో వధువు..! అమ్మమ్మ కోసం..

Aug 20 2026 1:09 PM | Updated on Aug 20 2026 1:41 PM

Indian-Korean wedding Bride wears thousands of mogra flowers Gown

ముంబైలో జన్మించిన వధువు అవివా మెహతా, మేరీల్యాండ్‌లో పెరిగిన డేనియల్ హాన్‌ను ఇటీవలే వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహం కొరియన్‌ సంప్రదాయంలో భారతీయ ప్యాషన్‌ మేళవింపుతో జరిగింది. ఇక్కడ భారత వధువు ధరించిన దుస్తులు అత్యంత హైలెట్‌గా నిలిచాయి. అంతేగాదు వారి వివాహ వస్త్రధారణ రెండు సంస్కృతులు, తరతరాల కుటుంబ వారసత్వ సంపద, భారత్‌ ప్రసిద్ధ డిజైనర్ల కలయికగా నిలిచింది. 

వధువు ధరించిన డిజైనర్‌వేర్‌లివే..
ఆ జంట పెళ్లి వేడుకలు సాంప్రదాయ కొరియన్ పేబెక్ కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి, ఇక్కడ వధూవరులు తమ పెద్దలకు నమస్కరించి, వారికి టీ అందించి, ఇరు కుటుంబాల నుంచి ఆశీర్వాదాలు, సలహాలు అందుకుంటారు. వధువు అవివా ఐవరీ, ముత్యపు తెలుపు, లేత గులాబీ రంగుల పెళ్లికూతురి హన్బోక్‌ను వంశపారంపర్య ఆభరణాలతో ధరించగా, డేనియల్ ఇటీవల న్యూయార్క్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో తొలిసారిగా ప్రదర్శించిన 'ది హన్బోక్' వారి దుస్తులను ఎంచుకున్నాడు. 

ఇక డిన్నర్ కోసం, అవివా 'ఐల్ ఆఫ్ మండే' నుండి తెప్పించుకున్న పాతకాలపు బరువైన పట్టు దుస్తులలో వింటేజ్ ఫ్యాషన్‌ను అనుసరించింది. ఆమె ఈ లుక్‌కు 'అమారిస్ జ్యువెల్స్' వారి ఆకుపచ్చల చెవిపోగులు, 'రెనే కావోవిల్లా' బూట్లను జతచేశారు. కానీ ఆమె ఆభరణాలే అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన స్పర్శను జోడించాయి. 'వోగ్ ఇండియా' ప్రకారం, ఆమె డిన్నర్‌ ఈవెంట్‌కు తన నానమ్మ నెక్లెస్‌ను, రిసెప్షన్‌ కార్యక్రమానికి తన నానమ్మ వజ్రాల నెక్లెస్‌ను ధరించారు. 

అలాగే బహిరంగంగా జరిగే వేడుకలో అవివా తరుణ్ తాహిలియాని లెహంగాలో నడిచింది. ఈ లెహంగాలో క్రిస్టల్స్, ముత్యాలు, సీక్విన్స్‌తో అలంకరించిన చేతి ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన స్కర్ట్‌. దానికి మ్యాచింగ్‌గా వేలాడే లేస్‌ రెక్కలతో కూడిన బ్లౌజ్‌ ఎంచుకున్నారు. తన తల్లి పెళ్లికి తరుణ్‌ తాహిలియాని దుస్తులనే ఎంచుకోవడంతో అవివా కూడా అవే ఎంచుకుంది. 

ఆమె చివరగా కొంగల చిత్రాలతో ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన ట్యూల్‌ ముసుగుతో తన రూపాన్ని పూర్తి చేసింది. ఆ పక్షి దీర్ఘాయువుకు సంబంధించిన కొరియన్ చిహ్నం, ఇది డేనియల్ వారసత్వానికి మరో సూక్ష్మమైన సూచనను అందిస్తుంది. దీంతోపాటు అవివా తన మెడలో నానమ్మ వజ్రాల నెక్లెస్‌ను కూడా ధరించింది. 

పువ్వులతో డిజైన్‌ చేసిన మోడ్రన్‌ గౌను..
రిసెప్షన్ కోసం, అవివా గౌరవ్ గుప్తా స్ప్రింగ్/సమ్మర్ 2026 కౌచర్ కలెక్షన్‌లోని లుక్ 15లోకి మారింది. ఇది వేలాది చేతితో తయారు చేసిన పూగుత్తులతో కప్పబడిన ఆకర్షణీయమైన సిల్క్-షిఫాన్ ట్యూల్‌ గౌనులో మెరిసిందామె. ఇలా పువ్వును ఎంచుకోవడం యాదృచ్ఛికం కాదు. మల్లెపువ్వు అవివా అమ్మమ్మకు ఇష్టమైన పువ్వు. ఆమె ఆరోగ్య రీత్యా అమెరికాకు వచ్చే పరిస్థితిలో లేకపోవడంతో ఆమె తనతో ఉండేలా తనకిష్టమైన వాటితో ఆత్మీయతను చాటుకుంది.  

వేలాది సున్నితమైన మల్లెపూల కుచ్చుల వల్ల, ఆ కౌచర్ గౌను కేవలం రిసెప్షన్ డ్రెస్ కంటే ఎంతో అర్థవంతమైనదిగా మారింది. సముద్ర తీరపు నేపథ్యంలో, ఆ పూల అలంకరణలు స్వయంగా హాజరు కాలేకపోయిన అమ్మమ్మకు నివాళిగా నిలిచాయి. డేనియల్ పెళ్లి దుస్తులు కూడా అంతే వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాయి. అతను టైకి బదులుగా ఓపెన్ కాలర్‌తో, వెడల్పాటి కాళ్ల ప్యాంటుతో, ప్రత్యేకంగా కుట్టించిన నలుపు రంగు డబుల్-బ్రెస్టెడ్ వాట్సన్ ఎల్లిస్ సూట్‌ను ధరించాడు. 

అవివా మెహతా హాన్ పేరుకు సంక్షిప్త రూపమైన AMH అనే అక్షరాలు అతని చొక్కా కఫ్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ చేశారు. వరుడు హాన్‌ కూడా తన దివంగత తాతగారికి చెందిన పాతకాలపు కొరియన్ వాచ్‌ను కూడా ధరించాడు. ఈ జంట తమ ఆహార్యాన్ని విభిన్న సంస్కృతుల కలియిక. భారతీయ ఫ్యాషన్‌, అలాగే బంధాల గొప్పతనం చాటేలా పూర్తి చేశారు.   

 

(చదవండి: మేఘాలను గమనిస్తూ, వీడియోలు తీస్తూ..నెలకు రూ. 8.5 లక్షలు!)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : వరలక్ష్మీ వ్రతం... పూల మర్కెట్‌లో విపరీతమైన రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

నటి మాళవిక శర్మ గ్లామర్ ఫోటోలు వైరల్
photo 3

'అమీర్ లోగ్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

మరమనుషుల కేరింతలు.. అబ్బురపరుస్తున్న వింత రోబోలు! (ఫొటోలు)
photo 5

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో హాలిడే ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
Tipper Accident In Hyderabad 1
Video_icon

టిప్పర్ బీభత్సం అదుపుతప్పి ఫుట్ పాత్ పైకి..
Satyanarayanapuram Police Station Mystery 2
Video_icon

మోసాలు.. అనుమానాస్పద మరణాలు.. రాజకీయ వివాదాలు..! సత్యనారాయణపురం PSపై ఆరోపణలెన్నో
YS Jagan Reveals Sensational Audio Over Mega DSC Scam 3
Video_icon

కొంచెం సీక్రెట్ గా చేయాలంటా.. DSC స్కాం పై మరో సంచలనం ఆడియో వైఎస్ జగన్ మాస్ ర్యాగింగ్
YSRCP Leader Chintada Ravi Reveals Shocking Facts Behind His Case 4
Video_icon

కేసుల వెనుక కుట్ర ఇదే... చింతాడ రవి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Ravi Teja Irumudi Movie Censor Talk 5
Video_icon

ఇరుముడి సెన్సార్ టాక్ ఇదే!
Advertisement
 