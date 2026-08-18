 ఇంత వరకూ ఆయన తప్ప ఎవరూ మెచ్చుకోలేదట... కృతజ్ఞతగానట!! | Sakshi Cartoon 20-08-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంత వరకూ ఆయన తప్ప ఎవరూ మెచ్చుకోలేదట... కృతజ్ఞతగానట!!

Aug 20 2026 2:02 AM | Updated on Aug 20 2026 2:02 AM

Sakshi Cartoon 20-08-2026

ఇంత వరకూ ఆయన తప్ప ఎవరూ మెచ్చుకోలేదట... కృతజ్ఞతగానట!!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాంప్రదాయ దుస్తులులో మెరిసిన ముద్దుగుమ్మ అదా శర్మ..(ఫోటోలు)
photo 2

భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
photo 3

కేబీఆర్‌ ట్రాఫిక్‌ ‘ట్రాప్‌’.. ఎటు వెళ్లాలో తెలియక జనం పరేషాన్‌!(చిత్రాలు)
photo 4

చీరకట్టులో మంత్రముగ్ధం చేస్తున్న శ్రీలీల అందం ...(ఫొటోలు)
photo 5

అదితి రావు స్టన్నింగ్ లుక్స్.. సిద్ధార్థ్‌తో స్పెషల్ మూమెంట్స్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Chintada Ravi Sensational Facts On His Case Over SI Pravallika Incident 1
Video_icon

నేను ఆ మహిళ SI ని... దరిద్రమైన కేసు నా మీద పెట్టారు.. రవి సంచలన నిజాలు
Elephant Viral Video In Social Media Garam Garam Varthalu 2
Video_icon

వామ్మో ఏనుగు..! టూరిస్టులకు దిమ్మతిరిగే షాక్
Double Murder Case in Chikkabanavara has Taken a Shocking Turn 3
Video_icon

భర్తను చంపి.. అది చూసిన కొడుకును కూడా..
Nalgonda Sp Sharat Chandra Pawar about School Principal Roopa Reddy Murder Case 4
Video_icon

పెద్ద ప్లాన్ వేసి..చిన్న తప్పుతో దొరికేశారు.. SP సంచలన ప్రెస్ మీట్
Folk Song Actors Eshwar Sai & Madhuri Rathod Caught Red-Handed by His Wife 5
Video_icon

ఫోక్ డాన్సర్ గుట్టు బట్టబయలు.. నా భర్త మంచోడే.. ఆమె లొంగదీసుకుంది
Advertisement
 