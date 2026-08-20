 పాక్‌ మిస్సైల్‌ టెస్ట్‌.. కశ్మీర్‌పై అమెరికా ప్రకటన.. సీన్‌ మారుతోందా? | Fatah-3 Missile Test Buzz Grows As Pakistan Issues 750 Km NOTAM | Sakshi
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పాక్‌ మిస్సైల్‌ టెస్ట్‌.. కశ్మీర్‌పై అమెరికా ప్రకటన.. సీన్‌ మారుతోందా?

Aug 20 2026 10:49 AM | Updated on Aug 20 2026 10:53 AM

Fatah-3 Missile Test Buzz Grows As Pakistan Issues 750 Km NOTAM

ఇస్లామాబాద్‌ ఒక్కసారిగా కదిలింది. 750 కిలోమీటర్ల మేర గగనతలంపై ఆంక్షలు.. పైలట్లకు నోటామ్‌ నోటీసులు.. దీంతో పాకిస్తాన్‌ ఏం చేయబోతోందన్న ఉత్కంఠ మొదలైంది. ఆగస్టు 19-20 తేదీల్లో పాక్‌ జారీ చేసిన గగనతల ఆంక్షలు ఫతాహ్‌ సిరీస్‌ మిస్సైల్‌ పరీక్షకు సంకేతాలా? అన్న చర్చ రక్షణ వర్గాల్లో మొదలైంది. అయితే నోటామ్‌లో మిస్సైల్‌ పరీక్షను స్పష్టంగా పేర్కొనలేదని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

సుదూర లక్ష్యాలను ఛేదించేందుకు పాకిస్తాన్‌ అభివృద్ధి చేస్తున్న ఫతాహ్‌ శ్రేణి రాకెట్‌ వ్యవస్థల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే ‘ఫతాహ్‌-3 పరీక్షే’ అన్నది ప్రస్తుతం రక్షణ పరిశీలకుల అంచనా మాత్రమే. అధికారికంగా పాకిస్తాన్‌‌ ధృవీకరించిన సమాచారం కాదు. ఇదే సమయంలో కశ్మీర్‌పై అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు పాకిస్తాన్‌కు మరింత అసౌకర్యాన్ని కలిగించాయి. శ్రీనగర్‌ పర్యటనలో గోర్‌ జమ్మూకశ్మీర్‌ “భారత్‌లో ముఖ్యమైన భాగం” అని పేర్కొన్నారు. దీనిపై పాకిస్తాన్‌ అమెరికా దౌత్య ప్రతినిధిని పిలిచి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది.

ఒకవైపు మిస్సైల్‌ పరీక్షపై ఊహాగానాలు.. మరోవైపు కశ్మీర్‌పై అమెరికా స్పష్టమైన వ్యాఖ్యలు.. ఈ రెండు పరిణామాలు ఒకేసారి తెరపైకి రావడంతో దక్షిణాసియా భద్రతా సమీకరణాలపై ఆసక్తి పెరిగింది. పాక్‌ గగనతల ఆంక్షల వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి? నిజంగానే కొత్త మిస్సైల్‌ పరీక్షకు రంగం సిద్ధమైందా? అన్నదే ఇప్పుడు కీలక ప్రశ్న.

ఫతాహ్‌లో పాకిస్తాన్‌ ఇప్పటికే పలు రకాల దీర్ఘశ్రేణి ఆయుధ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసింది. ముఖ్యంగా ఫతాహ్‌-4కు 750 కిలోమీటర్ల వరకు పరిధి ఉన్నట్లు రక్షణ వర్గాల సమాచారం ఉంది. ఈ ఏడాది మేలో పాక్‌ ఆర్మీ రాకెట్‌ ఫోర్స్‌ కమాండ్‌ ఫతాహ్‌-4కు సంబంధించిన శిక్షణ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించినట్లు రక్షణ విశ్లేషణ సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఫతాహ్‌ శ్రేణి ఆయుధాల అభివృద్ధి పాక్‌ దీర్ఘశ్రేణి సంప్రదాయ దాడి సామర్థ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా కనిపిస్తోంది. 2025 తర్వాత భారత్‌-పాక్‌ మధ్య క్షిపణి, డ్రోన్‌, రాకెట్‌ సామర్థ్యాల పోటీ మరింత చర్చకు వచ్చింది. పాకిస్తాన్‌ కూడా కొత్త తరం ఆయుధ వ్యవస్థలను ప్రదర్శిస్తూ వస్తోంది.

అయితే, ఈ తాజా నోటామ్‌ను నేరుగా భారత్‌కు వ్యతిరేకమైన చర్యగా లేదా కశ్మీర్‌ పరిణామాలకు ప్రతిస్పందనగా నిర్ధారించడం తొందరపాటు అవుతుంది. క్షిపణి పరీక్ష కోసం గగనతలాన్ని ఖాళీ చేయడం సైనిక భద్రతా ప్రక్రియలో భాగం కావచ్చు. అసలు ఏ క్షిపణిని పరీక్షించబోతున్నారు? దాని పరిధి ఎంత? ప్రయోగం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జరగనుంది? అనే వివరాలపై అధికారిక సమాచారం వెలువడితేనే పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.

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