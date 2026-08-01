అఖిల్కి 'లెనిన్'తో తొలి సక్సెస్ దక్కింది. గత నెలలో రిలీజైన ఈ మూవీకి రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు వచ్చాయి. వచ్చే శుక్రవారం నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కి కూడా రానుందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే రిలీజ్కి ముందు 'సోల్ ఆఫ్ లెనిన్' పేరిట ఓ సాంగ్ని బయటకు వదిలారు. ఇది మూవీలో కూడా ఉంటుందేమోనని అనుకున్న ప్రేక్షకులకు నిరాశే ఎదురైంది. దీనిని ఎడిటింగ్లో తీసేశారు. కానీ ఇప్పుడు పూర్తి వీడియోని యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు.
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అఖిల్, భాగ్యశ్రీ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన 'లెనిన్' సినిమాకు మురళీ కిశోర్ అబ్బూరు దర్శకుడు. రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా దీన్ని తెరకెక్కించారు. నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. మహాభారతాన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుని ఈ మూవీ తీశారు. ఫస్టాప్ రొటీన్గా ఉన్నప్పటికీ సెకండాఫ్లో వరసపెట్టి ట్విస్టులు వస్తూనే ఉంటాయి.
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