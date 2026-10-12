 ఇది రాముడి యుగానికి ఆరంభం | Ramayana Part 1 To Release Worldwide On November 5 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది రాముడి యుగానికి ఆరంభం

Oct 12 2026 4:19 AM | Updated on Oct 12 2026 4:19 AM

Ramayana Part 1 To Release Worldwide On November 5

రామాయణం ఆధారంగా నితీష్‌ తివారి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న హిందీ సినిమా ‘రామాయణ’. ఈ చిత్రం రెండు భాగాలుగా విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా రణ్‌బీర్‌ కపూర్, సీతగా సాయిపల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దుబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్, రావణుడిగా యశ్‌ నటించారు. ‘రామాయణ పార్ట్‌ 1’ని ఈ నవంబరు 5న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించి, కొత్త పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌.

దసరా నవరాత్రులు తొలి రోజును పురస్కరించుకుని, ‘యే రామ్‌ కే యుగ్‌ కా ఆరంభ్‌ హై’ (ఇది రాముడి యుగానికి ఆరంభం) అనే క్యాప్షన్‌తో ఆదివారం ‘రామాయణ’ తొలి భాగం విడుదల తేదీని తెలి పారు మేకర్స్‌. మలి భాగం వచ్చే ఏడాది దీ పావళి సందర్భంగా రిలీజ్‌ కానుంది. ‘‘నవంబరు 5 నుంచి ‘రామాయణ’ తొలి భాగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్స్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది. భారత్‌లో తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడం, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నాం.

ఐమ్యాక్స్‌ ఫార్మాట్‌లోనూ ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. భారతదేశం మినహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ‘రామాయణ’ తొలి భాగాన్ని సోనీ పిక్చర్స్‌ సంస్థ రిలీజ్‌ చేస్తోంది. హిందీలో ధర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థ పంపిణీ చేస్తోంది’’ అని యూనిట్‌ పేర్కొంది. నమిత్‌ మల్హోత్రా, యశ్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం: హన్స్‌ జిమ్మర్, ఏఆర్‌ రెహమాన్‌.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై తొలిరోజు (ఫొటోలు)
photo 2

మల్లెపూలతో మెస్మరైజ్ చేస్తోన్న మంగళవారం బ్యూటీ.. (ఫోటోలు)
photo 3

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Joins To YSRCP In The Presence Of Rachamallu Siva Prasad Reddy 1
Video_icon

టీడీపీ నుండి YSRCP లోకి చేరిన వెంటనే వరాలు కురిపించిన రాచమల్లు
Thalapathy Vijays Son Jason Sanjays Hero Debut 2
Video_icon

హీరోగా విజయ్ వారసుడు
Goddess Durga Idol Immersed Without Prayers In Nalgonda 3
Video_icon

నవరాత్రుల వేళ ఇదేం అపచారం..! పూజలు లేకుండానే అమ్మవారి నిమజ్జనం
Shocking Facts In Girl Incident Case At Medchal 4
Video_icon

5 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది.. మేడ్చల్ బాలిక కేసులో షాకింగ్ నిజాలు..
CM Chandrababu Praised PM Modis 25 Years Service In The Hindu Article 5
Video_icon

నాడు తిట్లు.. నేడు ప్రశంసలు 'ది హిందూ'లో మోదీపై చంద్రబాబు ప్రేమలేఖ
Advertisement
 