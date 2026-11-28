2027 జనవరి 27 నుంచి హైదరాబాద్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సీజన్-2
హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రెండో సీజన్కు సిద్ధమైంది. 2027 జనవరి 27 నుంచి 31 వరకు హైదరాబాద్ వేదికగా ఈ ఫెస్టివల్ జరగనుంది. దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే స్కూల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ స్టడీస్, తెలంగాణ ప్రభుత్వ యువజనాభివృద్ధి, పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ సహకారంతో ఈ వేడుక నిర్వహించనున్నారు.
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ఈ ఫెస్టివల్కు సంబంధించిన కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని పర్యాటక భవనంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ, ప్రముఖ రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వాణీ ప్రసాద్, టూరిజం ఎండీ క్రాంతి, దర్శకుడు అంకురం ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా విజయేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ యువతలోని సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించాలని, వారితో మరిన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించేలా అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు. ఈ ఫెస్టివల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూపొందించిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. అలాగే ఐదు రోజుల పాటు ఫిల్మ్ ఎక్స్పో కూడా నిర్వహించనున్నారు. అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ప్రముఖులతో అడ్వైజరీ బోర్డును ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.