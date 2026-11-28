నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా..గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ‘దాదా’. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. డిసెంబర్ 24న విడుదల చేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు. అయితే ఈ సినిమా వాయిదా పడనుందంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం మొదలైంది.
ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం రిలీజ్ డేట్పై స్పష్టత ఇచ్చింది. బాలయ్య వేలితో సైగ చేస్తున్న గ్లింప్స్ క్లిప్ను షేర్ చేస్తూ.. డిసెంబర్ 24నే సినిమా థియేటర్లలోకి రానున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో వాయిదా ప్రచారానికి తెరపడింది. కాగా థమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్గా.. మంచు మనోజ్ ప్రధాన రోల్లో కనిపించనున్నారు.
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DECEMBER 24th…..🎯🎯🎯 షెహరంతా అదిరిపోవాలి…. బాక్సాఫీస్ బద్దలైపోవాలి… #DADA https://t.co/QM1VNWxHJ8
— DADA (@NBKisDADA) November 28, 2026