అక్కినేని నాగచైతన్య నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘వృషకర్మ’. డిసెంబర్ 4న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేసింది. తాజాగా హైదరాబాద్లో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండు ప్రేక్షకులకు కీలక సూచనలు చేశారు
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిస్ కావద్దు
‘విరూపాక్ష’లాగే..‘వృషకర్మ’ ఓ డిఫరెంట్ హారర్ మూవీ. వృషకర్మలో కూడా హీరోయిన్ చుట్టూ ఓ పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంటుంది. తెలుగు సినిమా గర్వపడేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది. ఇది థియేటర్ లో చూడాల్సిన సినిమా. చాలా కొత్త స్క్రీన్ప్లేతో ఉంటుంది. ఈ సినిమా మొదలైన తొలి పది నిమిషాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిస్ కావద్దు. ఎందుకంటే తరువాత వచ్చే లాజిక్స్ అస్సలు అర్థం కావు. మీకు ఇదే నా రిక్వెస్ట్’ అని అన్నారు. కాగా కార్తిక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా కనిపించనున్నారు.
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ఫస్ట్ 10mins అస్సలు miss అవ్వొద్దు. ఆ 10 నిమిషాలు మిస్ అయితే మొత్తం flow అంతా మిస్ అవుతారు. సినిమా స్టార్టయ్యాక Mobile లో Flash Light వేసుకుంటూ లేట్ గా వచ్చే batch కి దర్శకుడి విన్నపం. https://t.co/uJZCcj8MqF
— Rajesh Manne (@rajeshmanne1) November 28, 2026