హిందీ నటి అయినప్పటికీ మృణాల్ ఠాకుర్.. సీతారామం, హాయ్ నాన్న లాంటి కొన్ని సినిమాలు చేసి తెలుగులోనూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రీసెంట్గా అయితే 'డెకాయిట్'తో వచ్చింది. ఇందులో ఈమె యాక్టింగ్ బాగుందని అంతా మెచ్చుకున్నారు గానీ మూవీ మాత్రం జనాలకు పెద్దగా నచ్చలేదు. సరే ఈ సంగతులు పక్కనబెడితే తమ్ముడి గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం అమెరికా వెళ్లిన మృణాల్.. ఎమోషనల్ అయిపోయింది. ఈ మేరకు ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసింది.
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'నువ్వు సాధించిన విజయం చూస్తుంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. నువ్వు మంచి వ్యక్తిగా రూపుదిద్దుకుంటున్న విధానం నన్ను గర్వపడేలా చేస్తున్నాయి. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తిచేసినందుకు అభినందనలు. గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుక చాలా బాగా జరిగింది. అది చూస్తున్నప్పుడు మూవీ సీన్లో ఉన్నట్లు అనిపించింది. ఈ అనుభూతిని నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను' అని మృణాల్ చెప్పుకొచ్చింది. మృణాల్ తమ్ముడు మందార్ ఠాకుర్.. అమెరికాలోని చికాగోలో మాస్టర్స్ పూర్తిచేశాడు. ఈమె పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో అతడిని చూడొచ్చు.
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