నటీనటులకు వయసు అవ్వదు అని అంటూ ఉంటారు. అయితే దీన్ని కొందరు యాక్టర్స్ నిజజీవితంలోనూ నిరూపిస్తూ ఉంటారు. మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ ఇప్పుడు అలానే స్టేజీ ఫెర్ఫార్మెన్స్లతో దుమ్మదులిపేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అయిపోతున్నాయి.
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'ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నంబర్' అని స్టార్ హీరో మోహన్లాల్ మరోసారి నిరూపించారు. 66 ఏళ్ల వయసులోనూ జర్మనీలో శుక్రవారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో డ్యాన్స్తో అదరగొట్టారు. తిరు సినిమాలోని పాటతో పాటు బాహుబలిలోని 'మనోహరి', ఆవేశం చిత్రంలోని ఇల్యూమినాటి పాటలకు స్టెప్స్తో అలరించారు. అలాగే పాటలు పాడుతూ ప్రేక్షకులను ఊర్రూతలూగించారు.
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#MohanLal Dance for Manohari Song From #Baahubali 💥🤯pic.twitter.com/gBD26WvEvm
— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) June 27, 2026
వయసు మీరినా, 66 ఏళ్లలో స్టేజి మీద బీట్ సాంగ్ కి స్టెప్పులు వేసిన మోహన్ లాల్.
'ఇల్యూమినాఛి ' పాటకు స్వాసిక, సానియాతో కలిసి అదిరిపోయే స్టెప్పులేసిన మోహన్లాల్.#illuminachchi #mohanlal #svasika #sania #UANow pic.twitter.com/k4k1cIJmTe
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) June 27, 2026
This one.....🥹🥹🔥
Look at the steps 🛐
Im seeing Thala and Shivaraman 🤯
Jithumadavan, Girsh AD, Dhyan sreenivaasan, Basil Joseph etc
Anyone of these directors can easily pull a Comedy action entertainer from #Mohanlal 🙌😭🤌🔥
To explore Current stardom needs such a movie💯 https://t.co/Pb6wkP5ZLe pic.twitter.com/ShEKNIMkLi
— Amal Anand K (@AmalAnandK714) June 27, 2026
#Lalettan 's charm meets Germany's vibes.@Mohanlal #Mohanlal pic.twitter.com/T9Ap6pYFTP
— BEN K MATHEW (@BENKMATHEW) June 26, 2026