 ఆగిపోలేదు.. ఆ దర్శకుడితో అల్లు అర్జున్ సినిమా | Allu Arjun New Movie Basil Joseph Post Viral | Sakshi
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Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ మరో క్రేజీ సినిమా

Jul 15 2026 8:43 AM | Updated on Jul 15 2026 8:46 AM

Allu Arjun New Movie Basil Joseph Post Viral

'పుష్ప' ముందు వరకు ఓ లెక్క.. ఈ సినిమాల తర్వాత మరో లెక్క. ఎందుకంటే వీటి తర్వాత అల్లు అర్జున్ రేంజ్ పాన్ ఇండియాకు ఎదిగింది. దీంతో తర్వాత చిత్రాల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తూ వచ్చాడు. ప్రస్తుతానికైతే బన్నీ.. అట్లీ, లోకేశ్ కనగరాజ్ లాంటి తమిళ దర్శకులతో పనిచేస్తున్నాడు. వాటి షూటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి.

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వీళ్లిద్దరి తర్వాత ఎవరు? అనే ప్రశ్నకు దాదాపుగా సమాధానం దొరికేసినట్లే. మలయాళ నటుడు, దర్శకుడు బాసిల్ జోసెఫ్.. ఇప్పుడు తన ఇన్ స్టాలో 'ఐకాన్' అనే క్యాప్ ఫొటోని పోస్ట్ చేయడంతో పాటు రింగ రింగ పాటని బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌గా పెట్టాడు. గతంలో అల్లు అర్జున్‌తో చేయబోయే దర్శకుల టాపిక్ వచ్చినప్పుడు బాసిల్ పేరు గట్టిగా వినిపించింది. కానీ అట్లీ, లోకేశ్ రాకతో ఇతడిని పక్కనబెట్టాశాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడా ప్రాజెక్ట్ మళ్లీ లైనులోకి వచ్చినట్లే.

అయితే నటుడు, దర్శకుడిగా ఇప్పటివరకు మలయాళానికే పరిమితమైన బాసిన్ జోసెఫ్.. అల్లు అర్జున్‌తో ఎలాంటి సినిమా చేస్తాడు? పాన్ ఇండియా లెవల్లో ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తాడనేది చూడాలి? గతంలో వచ్చిన 'మిన్నల్ మురళి' అనే సూపర్ హీరో మూవీ కారణంగా బాసిల్.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమయ్యాడు. కొన్నాళ్ల క్రితం జరిగిన అల్లు శిరీష్ పెళ్లికి కూడా బాసిల్ వచ్చాడు. త్వరలోనే బన్నీతో చేయబోయే చిత్రం గురించి అధికారికంగా చెప్పేలా ఉన్నాడు. కానీ ఇది మొదలవ్వాలంటే కచ్చితంగా మరో ఏడాదిన్నర అయినా పట్టొచ్చు.

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