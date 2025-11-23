 ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సినిమా.. హీరోగా బాలనటుడు | Karmanye Vadhikaraste Movie Released In OTT, Check Out Streaming Platform Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT: మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఏ ఓటీటీలో ఉందంటే?

Nov 23 2025 6:12 PM | Updated on Nov 23 2025 6:20 PM

Karmanye Vadhikaraste Movie OTT Streaming Now

అప్పట్లో బాలనటుడిగా సినిమాలు చేసిన మాస్టర్ మహేంద్రన్ ఇప్పుడు హీరో అయిపోయాడు. ఇతడితో పాటు బ్రహ్మాజీ, శత్రు తదితరులు నటించిన కొత్త సినిమా 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే'. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఎందులో ఉంది? సినిమా సంగతేంటి అనేది చూద్దాం.

(ఇదీ చదవండి: 'స్పిరిట్'లో రవితేజ, త్రివిక్రమ్ కొడుకులు.. ఫొటో వైరల్)

అక్టోబరు 31న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా.. ఇ‍ప్పుడు మూడు వారాల్లోనే స్ట్రీమింగ్‌లోకి వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి మాట్లాడిన దర్శకుడు.. థియేటర్‌లో చూడనివారు సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో చూసి మా మూవీని ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పుకొచ్చాడు.

(ఇదీ చదవండి: గ్రాండ్‌గా నిర్మాత అశ్వనీదత్ మూడో కూతురి పెళ్లి)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లాంఛనంగా మొదలైన ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' (ఫొటోలు)
photo 2

ఆకులు, పూలతో డిజైన్ చేసిన డ్రస్‌లో సంయుక్త (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నటి నిక్కీ గల్రానీ.. ఫోటోలు
photo 4

'గ్లోబల్ పీస్ ఆనర్స్ 2025'ఈవెంట్ లో నీతా అంబానీ (ఫొటోలు)
photo 5

IFFI 2025 : తారల సందడి,జానపదాలతో కూడి..చిందేసిన చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Dr Katkuri Srinivas Exclusive Interview On Ibomma Ravi Arrest Case 1
Video_icon

ఐ బొమ్మ రవికి ఏమి శిక్ష పడబోతుందో తెలుసా? షాక్ అయ్యే విషయాలు!
YS Jagan Mohan Reddy Craze In Raptadu 2
Video_icon

జగన్ రాకతో దద్దరిల్లిన రాప్తాడు
Two Wheeler Hits Metro Pillar Near Victoria Memorial Metro Station 3
Video_icon

మెట్రో పిల్లర్ ను ఢీకొట్టిన బైక్.. సీసీ కెమెరాలో సంచలన దృశ్యాలు
Telangana Ministers WhatsApp Group Hack 4
Video_icon

తెలంగాణ మంత్రుల వాట్సాప్ గ్రూప్ హ్యాక్

TDP Leader Vadde Sobhanadreeswara Rao Slams Chandrababu 5
Video_icon

పనికిమాలిన పనులు కాదు ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చెయ్
Advertisement
 