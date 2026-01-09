 ఆకట్టుకుంటున్న ‘జాతరొచ్చింది’ సాంగ్‌ | Jatharochinadi Song Release From Rayudu Gari Talukha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆకట్టుకుంటున్న ‘జాతరొచ్చింది’ సాంగ్‌

Jan 9 2026 4:27 PM | Updated on Jan 9 2026 4:38 PM

Jatharochinadi Song Release From Rayudu Gari Talukha

నివాస్ ఉలిశెట్టి, సత్య ఈషా జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘రాయుడి గారి తాలుకా’. ఉలిశెట్టి మూవీస్ బ్యానర్‌పై కొర్రపాటి నవీన్ శ్రీ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని, ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో వేగంగా దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం నుంచి తాజాగా ‘జాతరొచ్చింది’ అనే లిరికల్ సాంగ్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

ఈ మాస్ బీట్ పాటకు గురుబిల్లి జగదీష్ సాహిత్యం అందించగా, నాగేష్ గౌరీష్ హుషారైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. గాయని జయశ్రీ పల్లె అద్భుతంగా ఆలపించారు. పక్కా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ జాతర పాట ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఈ చిత్రాన్ని ఉలిశెట్టి నిత్యశ్రీ, ఉలిశెట్టి పునర్వికా వేద శ్రీ, నవీన్ శ్రీ కొర్రపాటి, పీజే దేవి,కరణం పేరినాయుడు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సుమన్, కిట్టయ్య, ఆర్.కే నాయుడు, సలార్ పూజ, కరణం శ్రీహరి, ఉలిశెట్టి నాగరాజు, సృజనక్షిత వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నట్లు నిర్మాతలు తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 2

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో ఘనంగా మహిళా ఫెస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో రాజాసాబ్.. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో ‍సందడి చేసిన సినీ నటి నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Telangana High Court Key Verdict on Telangana DGP Appointment 1
Video_icon

తెలంగాణ డీజీపీకి హైకోర్టులో ఊరట..!
Manohar Reddy FIRES On AP Police Over False Cases On YSRCP Leaders 2
Video_icon

పోలీసుల తీరుపై మనోహర్ రెడ్డి ఫైర్
Perni Nani Strong Counter To Nara Lokesh Comments 3
Video_icon

అర్ధ రూపాయి, రూపాయికి ఇస్తావా? లోకేష్ వ్యాఖ్యలకు పేర్ని నాని దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
SIT Arrests Sabarimala Chief Priest Kandararu Rajeevaru in Gold Loss Case 4
Video_icon

శబరిమల బంగారం చోరీలో పురోగతి అర్చకుడు అరెస్ట్..
Kantara Chapter 1 and Mahavatar Narsimha Movies Nominated for Oscar Awards 5
Video_icon

ఆస్కార్ కు అడుగు దూరంలో కాంతారా, మహావతార్..
Advertisement
 