 కేసీఆర్‌ది 4 నిమిషాలే.. థియేటర్‌లో దద్దరిల్లింది.. చూసుకోండి మరి..: కేటీఆర్‌ | Just 4 Minutes Of Kcr In The Paradise But The Response Was Unmatched | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ది ప్యారడైజ్‌’ని అద్భుతంగా తీశారు: కేటీఆర్‌​

Sep 27 2026 6:04 PM | Updated on Sep 27 2026 6:11 PM

Just 4 Minutes Of Kcr In The Paradise But The Response Was Unmatched

నాని హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ యాక్షన్‌ మూవీ ‘ది ప్యారడైజ్‌.’ ఈ సినిమాకు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించారు. భారీ అంచనాల మధ్య సెప్టెంబర్‌ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. మిక్స్‌డ్ టాక్‌ సొంతం చేసుకుంది. అయినప్పటకీ  ఈ సినిమా ప్రపంచం వ్యాప్తంగా 135 కోట్లు వసూళ్లు రాబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాలో కేసీఆర్‌, ఎన్టీఆర్‌ పాత్రలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా కేటీఆర్‌ శైతం సినిమాను థియేటర్‌కి వెళ్లి చూశారు. ఇదే విషయాన్ని ఇప్పటికే ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రశంసలు కురిపించారు. చిత్రం బృందాన్ని అభినందించారు. కాగా మరోసారి ది ప్యారడైజ్‌పై స్పందించిన ఆయన.. ఆ సందర్భంలో చేసిన వ్యాఖ్యంలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.
ఇదీ చదవండి: సాయి పల్లవి స్పీచ్‌కి ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా

సినిమాలో 4 నిమిషాలు..
ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డులోని సుదర్శన్ థియేటర్‌లో పార్టీ నేతలతో కలిసి తాను ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా చూసిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూడు గంటల నిడివి ఉన్న ఆ సినిమాలో కేసీఆర్‌ను ప్రతిబింబించే ఎమ్మెల్యే శంకరన్న పాత్ర కనిపించేది కేవలం నాలుగు నిమిషాలే. కానీ ఆ మూడు గంటలు ఒక ఎత్తు అయితే.. ఆ నాలుగు నిమిషాలు మరో ఎత్తు. ఆ పాత్ర తెరపై కనిపించినప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన స్పందన వేరే లెవల్‌లో ఉంది’ అని తెలిపారు. సమాజంలో అణచివేతకు గురైన వర్గాలు తమ ఉనికి, అస్తిత్వం కోసం చేసే తిరుగుబాటును డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారన్నారు. 
ఇదీ చదవండి: ది ప్యారడైజ్‌ పై కేటీఆర్‌ రివ్యూ
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి మలేసియా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అపర్ణ(ఫొటోలు)
photo 2

'ప్యారడైజ్'లో కేసీఆర్‌ని పోలిన పాత్ర.. షూటింగ్‌లో ఇలా(ఫొటోలు)
photo 3

బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ వైబ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 4

‘ది ప్యారడైజ్‌’లో సంపూర్ణేష్‌ బాబు భార్యగా విషిక.. గ్లామర్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 5

మిజ్వాన్‌ ఫ్యాషన్‌ షోలో అలియా, విక్కీ సందడి(ఫోటోలు)

Video

View all
MLC Kalpalatha Reddy Reveal CM Chandrababu Conspiracy 1
Video_icon

సచివాలయ ఉద్యోగులంటే చంద్రబాబుకు ఎందుకింత కక్ష..?
Biyyapu Madhusudhan Reddy Satires On Nara Lokesh And Pawan Kalyan 2
Video_icon

పెళ్లి చూసుకున్నవాళ్లకే దిక్కులేదు... 15 ఏళ్ళు కలిసుంటారట..!
Crazy Update From Megastar KAAKA Movie 3
Video_icon

KAAKA నుంచి క్రేజీ అప్డేట్
YSRCP Sravan Wife Sharmila Reacts On Sravan Arrest 4
Video_icon

ఓ బ్రాహ్మణ్ పై కక్ష్య సాధిస్తే... వేమిరెడ్డి దంపతులు ఇది నా ఆక్రందన! శ్రావణ్ శర్మ సతీమణి
Vijayawada Police Over Action On Sachivalayam Employees 5
Video_icon

సచివాలయం ఉద్యోగులను ఎలా ఈడ్చుకెళ్తున్నారో చూడండి
Advertisement
 