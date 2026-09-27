నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ‘ది ప్యారడైజ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ.. వసూళ్ల విషయంలో మాత్రం జోరు చూపిస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య సెప్టెంబర్ 24న విడుదలైన ఈ చిత్రం తొలి రోజు నుంచే మంచి కలెక్షన్లు రాబడుతూ.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇక మూడో రోజు కూడా మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది.
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మేకర్స్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ‘ది ప్యారడైజ్’ మూడు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.136 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. ఇందులో మూడో రోజు ఏకంగా రూ.22 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చినట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. దీంతో విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే సినిమా రూ.136 కోట్ల మార్క్ను అందుకుంది.
నాని నటన, శ్రీకాంత్ ఓదెల టేకింగ్, అనిరుధ్ రవిచందర్ నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి. అయితే కథ, కథనం విషయంలో కొంతమంది ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా భారీ అంచనాలతో థియేటర్లకు వెళ్లిన ప్రేక్షకుల్లో కొందరు సినిమా విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ ప్రభావం బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై పెద్దగా కనిపించడం లేదు. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో పాటు వీకెండ్ అడ్వాంటేజ్తో సినిమా కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
It is JADAL ZAMANA at the box office 🔥🔥#TheParadise collects 136 CRORES+ GROSS WORLDWIDE in 3 days ❤🔥❤🔥
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— THE PARADISE (@TheParadiseOffl) September 27, 2026