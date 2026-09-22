మలయాళ సినిమాలతో తెలుగులోనూ బోలెడంత గుర్తింపు తెచ్చుకుని 'పుష్ప' సినిమాలో విలన్గా చేసిన ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా చేసిన స్ట్రెయిట్ తెలుగు మూవీ 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడు కాగా రాజమౌళి సమర్పణలో కార్తికేయ నిర్మించాడు. అక్టోబరు 02న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది ఆసక్తికరంగా ఉంటూ మూవీపై అంచనాలని పెంచేస్తోంది.
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అల్లావుద్దీన్ స్టైల్లో మాయలు, మంత్రాలు తెలిసిన ఓ చిన్న పాప.. హీరో జీవితంలోకి ఎలా వచ్చింది? ఎందుకొచ్చింది? అనే విషయాల్ని ట్రైలర్లో కామెడీగా చూపించారు. విజువల్స్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా బాగున్నాయి. మరి మలయాళంలో ఇప్పటికే హిట్స్ అందుకున్న ఫహాద్కి తెలుగులో హీరోగా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటాడో చూడాలి?
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