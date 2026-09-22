 రాత్రయితే ఆ విషయాలు మాట్లాడొద్దని నా భార్యకు చెప్పా | Tamil Actor Ashok Selvan Reacts His ADHD Diagnosis | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ashok Selvan: ఫహాద్ ఫాజిల్ తర్వాత ఈ హీరోకి ఆ జబ్బు

Sep 22 2026 4:57 PM | Updated on Sep 22 2026 5:01 PM

Tamil Actor Ashok Selvan Reacts His ADHD Diagnosis

'ఓ మై కడవులే' అనే తమిళ సినిమాతో తెలుగులోనూ కొందరు అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్న యంగ్ హీరో అశోక్ సెల్వన్.. తర్వాత 'నిన్నిలా నిన్నిలా' అనే స్ట్రెయిట్ టాలీవుడ్ మూవీ కూడా చేశాడు. గత 13 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఇతడు.. ADHD అనే రోగం తనకు వచ్చిందనే సంగతి బయటపెట్టాడు. దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలని తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నాడు.

(ఇదీ చదవండి: కన్నతల్లి 'ఆవేదన'.. ఓటీటీ సినిమా తెలుగు రివ్యూ)

ADHD అంటే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్. ఈ రుగ్మత వస్తే ఉన్నట్టుండి హైపర్ అయిపోతుంటారు. మలయాళ నటుడు ఫహాద్ ఫాజిల్..ఈ జబ్బు తనకు ఉందని బయటపెట్టాడు. ఇప్పుడు తమిళ హీరో అశోక్ సెల్వన్ మాట్లాడుతూ.. ఇది నిర్ధారణ అయిన తర్వాత నా ఆలోచనా విధానం, రోజువారీ అలవాట్లని మరింతగా అర్థం చేసుకునే విషయంలో స్పష్టత వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చాడు.

'నాకు మొదటినుంచీ సమయాన్ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం చేతకాదు. చెప్పాలంటే కొంత కష్టంగా ఉండేది. ప్రస్తుతం ఈ సమస్యని అధిగమించేందుకు నాకు నేను ఎక్కువగా రిమైండర్లు పెట్టుకుంటున్నాను. రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా ఆలోచించే అలవాటు నాకు ఉంది. అందుకే రాత్రిపూట నాతో తీవ్రమైన లేదా ఎక్కువగా ఆలోచించేలా చేసే విషయాలని మాట్లాడొద్దని నా భార్య కీర్తికి చెప్పాను. మన మనసు ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకుని, దాన్ని అంగీకరించడం మంచిది అని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను' అని అశోక్ సెల్వన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

ఇప్పుడున్న బిజీ ప్రపంచంలో చాలామందికి ఇలాంటి రుగ్మతలు ఉండి ఉండొచ్చు. కానీ తమకున్న జబ్బు గురించి బయటకు చెప్పుకోరు. కానీ మానసిక ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇలాంటి వాటి బారిన పడినవాళ్లకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుంది. మనసు, ఆలోచనా విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని అందుకు అనుగుణంగా రోజువారీ పనులు చేసుకోవడం ముఖ్యమని అశోక్ సెల్వన్ మాటలబట్టి అర్థమవుతోంది. 

అశోక్ సెల్వన్.. తోటి హీరోయిన్ కీర్తి పాండియన్‌ని ప్రేమించి 2023లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇతడు నటించిన అన్బిల్ అవన్ అనే తమిళ మూవీ ఈ వీకెండ్ రిలీజ్ కానుంది. దీని ప్రమోషన్లలో భాగంగానే ఈ రుగ్మత బారినపడ్డ సంగతి బయటపెట్టాడు.

(ఇదీ చదవండి: స్టార్ హీరోయిన్ ఇంట్లో విషాదం)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వజ్రాలు పొదిగిన డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న అనుపమ.. ఫోటోలు
photo 2

థాంక్యూ విజయ్‌ మామ (చిత్రాలు)
photo 3

తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 4

సారీలో మృణాల్‌ లుక్స్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader Yanamala Nagarjuna Yadav Warning to TDP Leaders & Nara Lokesh 1
Video_icon

టీడీపీ రౌడీల అరాచకాలు... మీకు రోజులు దగ్గరపడ్డాయ్
Tragic Incident In OYO Hotel 2
Video_icon

Hyd: ఓయో హోటల్ లో దారుణం లవర్ ని చంపేసిన రవితేజ
Jada Sravan Kumar Strong Counter To TV5 Murthy Comments 3
Video_icon

తెలుగుదేశం మాఫియా మీడియా... గురువులపై TV5 మూర్తి చాగంటి ప్రవచనం
Heavy Rains In Ananthapuram District 4
Video_icon

అనంతపురంలో భారీ వర్షాలు ఇళ్లలోకి వరద నీరు...
Mohammed Shami in Politics 5
Video_icon

Shami : క్రికెట్ కు గుడ్ బై? రాజకీయాల్లోకి షమీ!
Advertisement
 