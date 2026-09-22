టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. ఆయన ఓ మూవీ లాంచింగ్ ఈవెంట్కు రాగా.. అక్కడే ఉన్న ఓ అభిమాని అనిల్ కాళ్లకు నమస్కరించబోయాడు. ఇది చూసిన డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి.. నా కాళ్లపై ఎందుకు పడతారంటూ అభిమానిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దయచేసి ఇలాంటి పనులు చేయవద్దని అక్కడున్న వారందరికీ దండం పెట్టారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే అనిల్ రావిపూడి ఈ ఏడాది మనశంకరవరప్రసాద్గారుతో హిట్ కొట్టారు. సంక్రాంతికి వచ్చిన ఈ మూవీ సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది మరో ఫుల్ ఫన్ ఎంటర్టైనర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్తో కలిసి జనవరి 12న విడుదల మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి, కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఇటీవలే మూవీ సెట్లో కృతిశెట్టి బర్త్ డే వేడుకను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
నా కాళ్ళ మీద ఎందుకు పడతారా ?
డైరెక్టర్ #AnilRavipudi సీరియస్ 😡🤬#Tollywood #Issues pic.twitter.com/o5dXSDb9vU
— Anchor Chandu 😎 (@Actor_Chandu_) September 22, 2026