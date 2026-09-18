 వరల్డ్ ఆఫ్ వెట్టువం.. శోభిత యుద్ధ కళ చూశారా? | Pa Ranjith Latest Film World Of Vettuvam Video Release | Sakshi
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World Of Vettuvam: వరల్డ్ ఆఫ్ వెట్టువం.. శోభిత యుద్ధ కళ చూశారా?

Sep 18 2026 7:01 PM | Updated on Sep 18 2026 7:19 PM

Pa Ranjith Latest Film World Of Vettuvam Video Release

కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ పా రంజిత్ తెరకెక్కిస్తోన్న సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ వెట్టువం. ఈ మూవీలో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాల కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీని లెర్న్ అండ్ టీచ్ ప్రొడక్షన్స్, నీలం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్ సాయి దేవానంద్, ఎస్ సాయి వెంకటేశ్వరన్, పా రంజిత్‌లు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ నటుడు ఆర్య కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. వరల్డ్ ఆఫ్ వెట్టువం పేరుతో దాదాపు ఐదు నిమిషాల వీడియో పంచుకున్నారు. ఇందులో కథ ఎలా ఉండనుందనే విషయాన్ని రివీల్ చేశారు. ఈ కథ మూడు కాలాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో నటీనటులు ప్రాచీన యుద్ధ కళలు నేర్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కినేని కోడలు శోభిత సైతం తన పాత్ర కోసం ప్రాచీన యుద్ధకళ నేర్చుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించినట్లు కనిపిస్తోంది. కాగా.. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందిస్తున్నారు. 


 

 

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