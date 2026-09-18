 రజినీకాంత్ జైలర్-2.. సూరజ్ వెంజరమూడు పవర్‌ఫుల్ రోల్‌..! | Super Star Rajinikanth jailer 2 suraj Venjaramoodu Role revealed | Sakshi
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Jailer 2 Movie: రజినీకాంత్ జైలర్-2.. సూరజ్ వెంజరమూడు రోల్‌ ఇదే..!

Sep 18 2026 6:21 PM | Updated on Sep 18 2026 6:23 PM

Super Star Rajinikanth jailer 2 suraj Venjaramoodu Role revealed

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటిస్తోన్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. ఈ చిత్రానికి నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గతంలో రిలీజై సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన జైలర్‌కు సీక్వెల్‌గా ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఫస్ట్ సింగిల్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి ఆదరణ లభించింది. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ నిర్మించారు.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో సూరజ్ వెంజరమూడు రోల్‌ను రివీల్ చేశారు. ఈ మూవీలో ఆయన దిలీప్ అనే  పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ వీడియో పంచుకున్నారు. ఇందులో కారుపై కూర్చుని సిగరెట్ తాగుతూ మాస్‌ లుక్‌లో కనిపించారు. ఇది చూస్తంటే సూరజ్‌ పవర్‌పుల్‌ రోల్ చేయనున్నారని అర్థమవుతోంది. 

కాగా.. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌ అక్టోబర్ 15, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జె. సూర్య, రమ్యకృష్ణ, యోగి బాబు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 
 

 

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