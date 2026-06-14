 'పెద్ది కథ వెనక నా అసలు ఉద్దేశం అదే'.. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు | director Buchi Babu Clarity behind the ram charan Peddi Movie Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Buchi Babu: 'ఆ ఉద్దేశంతోనే పెద్ది కథ చెప్పా'.. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు

Jun 14 2026 9:02 AM | Updated on Jun 14 2026 9:09 AM

director Buchi Babu Clarity behind the ram charan Peddi Movie Story

పెద్ది మూవీ కథపై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సినిమాతో మేము చెప్పాలనుకున్న ఉదేశం అదేనని వెల్లడించారు. చిరంజీవితో చిట్‌ చాట్ సందర్భంగా పెద్ది కథ చెప్పడం వెనక ఉన్న ఉద్దేశమేంటో తెలిపారు. ఈ జనరేషన్‌కు ఆదర్శంగా నిలవాలనే ఈ కథ చేశానని బుచ్చిబాబు చెప్పారు. పిల్లలకు స్కూల్లో కేవలం బిల్డింగ్స్ మాత్రమే కాదు.. వెనక గ్రౌండ్ కూడా ఉండాలన్నదే నా ఉద్దేశమన్నారు.

దీనిపై మెగాస్టార్ కూడా మాట్లాడారు. కార్పొరేట్ విద్యావ్యవస్థ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంతసేపు మార్కులు, మార్కులు అంటున్నారని చిరంజీవి అన్నారు. ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండా పోయాయన్నారు. ఇక నుంచైనా పిల్లలకు క్రీడల కోసం సరైన వసతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వాలను కోరారు. గ్రామీణ ఆటగాళ్లను బయటకు తీయడానికి ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని మెగాస్టార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. పెద్ది సినిమాలో ఇదే మెసేజ్ ఇచ్చారని.. ఈ విషయంలో నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉందని చిరు తెలిపారు.
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

ఆకట్టుకున్న యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 3

పచ్చని కొండల్లో శ్రీలీల జాలీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘రావు బహదూర్’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఓ..!సుకుమారి' టీజర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Reaction On JC Prabhakar Reddy Overaction 1
Video_icon

భయమా! వణుకా! కేతిరెడ్డి ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి JC
CM Chandrababu & Lokesh 2
Video_icon

దుబారా ఖర్చుల్లో తగ్గేదెలే అంటున్న చంద్రబాబు & లోకేష్..
Nara Lokesh and Pawan Kalyan about Vizag Steel Plant Fire Accident 3
Video_icon

ప్రమాదం వెనుక నిజం.. మీ ఇంట్లో వాళ్లు చనిపోలేదు కదా లోకేష్.. పవన్ కామెంట్స్ వైరల్
Kesineni Nani Strong Counter To Chinni 4
Video_icon

నాని దూకుడు తమ్ముడి అవినీతిపై యుద్ధం
Anonymous Attacked On YSRCP's ZPTC Husband 5
Video_icon

YSRCP ZPTC భర్త పై కత్తితో దాడి
Advertisement
 