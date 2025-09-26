 సంజనా ఎలిమినేట్‌! వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన ఇమ్మాన్యుయేల్‌ | Bigg Boss 9 Telugu: Sanjana Galrani Going to Secret Room | Sakshi
బ్యాగ్‌ సర్దుకుని బయటకు వచ్చేసిన సంజనా.. నేరుగా సీక్రెట్‌ రూమ్‌కు!

Sep 26 2025 3:59 PM | Updated on Sep 26 2025 4:24 PM

Bigg Boss 9 Telugu: Sanjana Galrani Going to Secret Room

బిగ్‌బాస్‌ (Bigg Boss Telugu 9) ఈవారం మొదట్లో హౌస్‌మేట్స్‌కు కొన్ని ఫలాలిచ్చాడు. అందులో రంగురంగుల విత్తనాలున్నాయి. నీలిరంగు విత్తనం అందుకున్నవారు ఫ్యామిలీ నుంచి సర్‌ప్రైజ్‌లు అందుకున్నారు. నలుపు రంగు విత్తనం అందుకున్నవారు ఇమ్యూనిటీ కోసం పోటీపడ్డారు. ఇప్పుడిక ఎరుపు విత్తనం అందుకున్నవారికి పెద్ద టాస్కే ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్‌.

గుక్కపెట్టి ఏడ్చిన ఇమ్మాన్యుయేల్‌
హౌస్‌లో ఒకర్ని బయటకు పంపాలన్నాడు. ఈ షోని దొంగతనాల షోగా మార్చడం నాకిష్టం లేదంటూ సంజనా (Sanjana Galrani)ను ఎలిమినేట్‌ చేస్తే బాగుంటుందని సూచించాడు హరీశ్‌. భరణి, రాము, డిమాన్‌ పవన్‌, పవన్‌ కల్యాణ్‌ అందరూ కలిసి చర్చించుకున్నారు. మెజారిటీ సభ్యులు సంజనాకే ఓటేశారు. దీంతో సంజనాను వెంటనే మెయిన్‌ గేట్‌ నుంచి బయటకు వెళ్లమన్నాడు బిగ్‌బాస్‌. ఆమె అలా వెళ్లడంతోనే ఇమ్మాన్యుయేల్‌ గుక్కపెట్టి ఏడ్చాడు. కానీ, ఈ ఎలిమినేషన్‌ అనేది ఉట్టి డ్రామానే అని తెలుస్తోంది.

నామినేషన్స్‌లోనే లేదు
ఆమెను అలా బయటకు పంపించినట్లే పంపించి మళ్లీ ఇంట్లోకి తీసుకొస్తారు. అప్పటివరకు సీక్రెట్‌రూమ్‌లో ఉంచుతారు. అయితే ఈ విషయం హౌస్‌మేట్స్‌కు దాదాపు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సంజనా అసలు నామినేషన్స్‌లోనే లేదు. అలాంటప్పుడు తనను నేరుగా ఎందుకు ఎలిమినేట్‌ చేస్తారు? ఇదంతా స్టంట్‌ అని అటు కంటెస్టెంట్లకు, ఇటు ప్రేక్షకులకు ఇట్టే అర్థమవుతుంది.

 

