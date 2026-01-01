 కొత్త ఏడాదికి ఓటీటీ సినిమాల వెల్‌కమ్‌.. ఏకంగా 19 చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్..! | This new year Ott Movies Release List Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ott Release Movies: కొత్త ఏడాదిలో ఓటీటీ చిత్రాలు.. రెండు రోజుల్లోనే 19 సినిమాలు..!

Jan 1 2026 7:13 PM | Updated on Jan 1 2026 7:23 PM

This new year Ott Movies Release List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో ఏడాది కాల గర్భంలో కలిసిపోయింది. కొత్త ఏడాదికి ఎన్నో ఆశలతో స్వాగతం పలికారు సినీ ప్రేక్షకులు. కొత్త సంవత్సరంలో తొలిరోజే టాలీవుడ్ నుంచి సైక్ సిద్ధార్థ్, వనవీర లాంటి చిత్రాలు ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు వచ్చేశాయి. నూతన ఏడాది తొలివారంలో పెద్ద సినిమాల హవా లేకపోయినా.. చిన్న సినిమాలు అలరిస్తున్నాయి.

ఇక థియేటర్ల సంగతి పక్కన పెడితే.. కొత్త ఏడాదిలో ఓటీటీల్లోనూ సినిమాల సందడి నెలకొంది. ఈ శుక్రవారం తెలుగు సినిమా బ్యూటీ ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది.  దీంతో పాటు బాలీవుడ్ నుంచి హాక్, కోలీవుడ్ నుంచి ఎల్బీడబ్ల్యూ, కుంకీ-2 లాంటి సినిమాలు అలరించనున్నాయి. కొత్త ఏడాదిలో రెండు రోజుల్లోనే దాదాపు 17 చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. న్యూ ఇయర్‌లో మీకు నచ్చిన సినిమాలు ఫ్యామిలీతో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.  
నెట్‌ఫ్లిక్స్

రన్ అవే(హాలీవుడ్ మూవీ)- జనవరి 01
మై కొరియన్ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌- జనవరి 01
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్-5(ఫైనల్ ఎపిసోడ్)- జనవరి 01
లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5(హాలీవుడ్ సిరీస్)- జనవరి 01
టైమ్ ఫ్లైస్‌(హాలీవుడ్ సినిమా)- జనవరి 01

ల్యూపిన్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - జనవరి 01
హాక్(హిందీ సినిమా)- జనవరి 02
ఆఫ్టర్‌ ది క్వేక్(జపనీస్ సినిమా)-జనవరి 02
ఫిజికల్.. వెల్‌కమ్‌ టూ మంగోలియా(రియాలిటీ షో)-జనవరి 02
ల్యాండ్ ఆఫ్ సిన్(క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్)-జనవరి 02
యువర్ టర్న్ టూ కిల్(జపనీస్‌ మూవీ)-జనవరి 02

జియో హాట్‌స్టార్

ఎల్బీడబ్ల్యూ(తమిళ మూవీ)- జనవరి 01

అమెజాన్ ప్రైమ్

   సీగే మీ వోస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జనవరి 02
   ఫాలో మై వాయిస్(స్పానిష్ మూవీ)-జనవరి 02
   డ్రకులా ఎ లవ్ టేల్(హాలీవుడ్ మూవీ)-జనవరి 02
   కుంకీ-2(తమిళ మూవీ)- జనవరి 03
జీ5
బ్యూటీ (తెలుగు సినిమా)- జనవరి 02
బుక్ మై షో

ది స్మాషింగ్ మెషీన్(హాలీవుడ్ మూవీ)-జనవరి 02

సన్ నెక్స్ట్

   ఇతిరి నేరమ్ (మలయాళ సినిమా) - జనవరి 01
 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అక్కాబావా.. అన్నా-వదినలతో కోహ్లి.. భార్యతో ధోని సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

లంగా ఓణీలో 'ఈషా రెబ్బా'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు

Video

View all
Allu Arjun And Jr NTR Multi Starrer Movie 1
Video_icon

అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్ మూవీ..?
TJR Sudhakar Babu Question To Chandrababu Over Secret Foreign Trip 2
Video_icon

నేను నిప్పు, తెరిచిన పుస్తకం అన్నావ్ గా.. మరీ ఈ సీక్రెట్ టూర్ లు ఏంటి?
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Boy Stomach After 3 Years 3
Video_icon

ఫ్రెండ్స్ తో పందెం కట్టి.. పెన్ను మింగేశాడు
Chelluboina Venu Gopal Comments MLA Butchaiah Chowdary 4
Video_icon

ఈ వయసులో నీకు బుద్ధి లేదా.. MLA బుచ్చయ్య చౌదరిపై రెచ్చిపోయిన చెల్లుబోయిన
40 Died In Massive Explosion At Switzerland 5
Video_icon

స్విట్జర్లాండ్ లో పెను విషాదం.. 40 మంది మృతి ..100 మందికి గాయాలు
Advertisement
 