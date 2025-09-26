 8 ఏళ్లు పేదరికంలోనే ఉన్నాం.. నిజంగా ఇడ్లీ తినేందుకు డబ్బుల్లేవ్‌! | Dhanush Gives Clarity on His Childhood Poverty at Idly Kottu Movie Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dhanush: 8 ఏళ్లు పేదరికంలోనే.. అన్న మోసం చేశాడు!

Sep 26 2025 2:19 PM | Updated on Sep 26 2025 2:57 PM

Dhanush Gives Clarity on His Childhood Poverty at Idly Kottu Movie Event

కుబేరతో సూపర్‌ హిట్‌ అందుకున్న ధనుష్‌ (Dhanush) ఇడ్లీ కొట్టు మూవీ (Idly Kadai Movie)తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. ధనుష్‌ స్వీయదర్శకత్వం వహిస్తూ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ అక్టోబర్‌ 1న విడుదల కానుంది. ఇటీవల సినిమా ఆడియా లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో ధనుష్‌ తన బాల్యం గురించి చెప్తూ ఎమోషనలయ్యాడు. చిన్నప్పుడు రోజూ ఇడ్లీ తినాలనుండేదని, కానీ తన దగ్గర అంత డబ్బుండేది కాదన్నాడు. 

ట్రోలింగ్‌పై స్పందించిన ధనుష్‌
ఏదైనా చిన్నపనికి వెళ్లి, ఆ డబ్బుతో ఇడ్లీ కొనుక్కుని తినేవాడినని గుర్తు చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ కామెంట్స్‌పై నెట్టింట ట్రోలింగ్‌ జరిగింది. ధనుష్‌ తండ్రి కూడా ఒక దర్శకుడేనని, అలాంటి వ్యక్తి పేదరికంలో ఎందుకుంటాడని, అంతా కట్టుకథ అని విమర్శించారు. ఈ వివాదంపై మధురైలో జరిగిన ఇడ్లీ కొట్టు ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ధనుష్‌ స్పందించాడు. నా స్పీచ్‌ మీరు పూర్తిగా విన్నారా? 1983లో నేను పుట్టాను. 1991లో మా నాన్న దర్శకుడయ్యాడు. ఆ ఎనిమిదేళ్లపాటు మేము కష్టపడుతూనే ఉన్నాం. 1995 తర్వాతే మా కుటుంబ పరిస్థితి మెరుగుపడింది. మేము నలుగురం సంతానం కాబట్టి బయట తినడానికి డబ్బు అడిగినప్పుడు ఇచ్చేవాళ్లు కాదు! అందుకే ఏదైనా పని చేసి కొనుక్కునేవాడిని.

అన్న దొంగ
చిన్నప్పుడు నేను అల్లరి ఎక్కువ చేసేవాడిని. మా అన్న సెల్వరాఘవన్‌ నన్ను మించిపోయేవాడు. నేను 20 పైసలు, చారానా.. ఇలా కాయిన్లు దాచుకునేవాడిని. అవి నాలుగైదు రూపాయలవగానే మా అన్న వాటిని దొంగిలించేవాడు. క్రికెట్‌ ఆడేటప్పుడు కూడా మూడున్నరగంటలవరకు ఔట్‌ అవకుండా బ్యాటింగ్‌ చేస్తూనే ఉండేవాడు. నేను బౌలింగ్‌ చేసేవాడిని. నా వంతు ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూసేవాడిని. కానీ ఎప్పుడైతే అతడు ఔటయి నేను బ్యాట్‌ పట్టుకుంటానో.. వెంటనే బౌలింగ్‌ చేయకుండా అక్కడినుంచి పారిపోయేవాడు. అలా నన్ను చీటింగ్‌ చేసేవాడు అని ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నాడు.

బయోపిక్‌ కాదు
అలాగే ఇదో ప్రముఖ చెఫ్‌ బయోపిక్‌ అంటూ వస్తున్న రూమర్లను కొట్టిపారేశాడు. ఇది ఎవరి బయోపిక్‌ కాదని, తన బాల్యంలో ఎదురైన సంఘటనలు, అనుభవాలు, తన ఊహలను కలగలిపి ఈ సినిమా తీసినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఇడ్లీ కొట్టు సినిమా విషయానికి వస్తే ఇందులో నిత్యా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అరుణ్‌ విజయ్‌, రాజ్‌కిరణ్‌, సత్యరాజ్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందించాడు.

చదవండి: చెల్లికి ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌.. సీమంతంతోపాటు బేబీకి ఓ గిఫ్ట్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు సింహ వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 2

నాలుగో రోజు నవరాత్రుల పూజలో యాంకర్ లాస్య.. (ఫొటోలు)
photo 3

రంగస్థలం బ్యూటీ పూజిత పొన్నాడ బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)
photo 4

కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజీలో బతుకమ్మ వేడుకలు..అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరులో సందడి చేసిన యాంకర్ సుమ, మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Slams Chandrababu Govt Over Widow Pensions 1
Video_icon

కూటమి పాలనలో కొత్త పెన్షన్లు రాక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు: బొత్స
Ram Charan Sukumar Movie Update 2
Video_icon

రామ్ చరణ్ - సుకుమార్ మూవీ అప్డేట్.. ఫ్యాన్స్ కి పండగే
Perni Nani Sensational Comments On Balakrishna And Kamineni Srinivas 3
Video_icon

80 ఏళ్ల వయసులో ఆ మాటలేంటి..? 80 ఏళ్ల వయసులో ఆ మాటలేంటి..?
India Losing Its Way Before Asia Cup Final vs Pakistan Heres Why 4
Video_icon

టీమిండియా తస్మాత్ జాగ్రత్త!
Supreme Court Dismisses Telangana Govt Petition on Mattaiah Role in Cash for Vote Case 5
Video_icon

ఓటుకు నోటు కేసులో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు
Advertisement
 